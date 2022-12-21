▲ 【內房危機】大摩：內房銷售明年中料可回復正數 調高內房行業評級至「吸引」、升內房股目標價

內地不斷放寬內房政策，摩根士丹利指，內地積極向內房開發商提供財政支持，同時在二線城市加大力度放寬需求端措施，反映中央短線對內房的焦點將由去槓桿，轉為支持增長，加上內地復常步伐加快，預期內房市場復甦速度也會更快，市場對銷售反彈變得更樂觀，加上違約風險下降，有助凸顯內房股的風險回報，因此調升內房股評級至「吸引」。

「中央經濟工作會議列明首要任務是紓緩房地產風險，協助內房平穩過度至新發展模式，這將加強該行對內房於2023年有更多升級需求刺激，以及溫和去槓桿的看法。」

早前停工的項目明年上半年將逐步晉工

大摩指，政策措施轉向令市場對內房價格預期回穩，而放寬防疫將會紓緩市場對就業及收入的憂慮，加上早前停工的項目明年上半年將逐步晉工，可進一步加強置業者的信心，預期內房銷售恢復速度會較預期快，估計明年中已可回復至正數，未來數月投資者對內房情緒料更樂觀。

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華潤置地 （01109） 、中海外 （00688） 等國營內房擁有豐富及優質可銷售資源，預期明年銷售有約15%銷售增長，故短線股價將跑贏。不過，當明年下半年恢復賣地後，私營內房於2024年有更大潛力反彈，因其執行力較強。該行覆蓋的內房股中，未來兩年的複合年均增長率（CAGR）料達14%，最樂觀可達19%，而若內房價格回升，預期2024年盈利潛在升幅介乎4%至16%。

大摩表示，內房股的風回報變得更吸引，行業違約風險下降，同時行業估值較歷史平均水平還要低，而根據2012年及2016年上升周期，股價約有中至高雙位數升幅。該行偏好潤地、中海外、龍湖 （00960） 及新城發展 （01030） ，並調升合景泰富 （01813） 評級至與市場同步。

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編輯：陳韻妍