▲ 【美股焦點】加密貨幣礦商Core Scientific申請破產 將繼續維持業務不會清盤

加密貨幣行業財務危機不斷，能源價格上漲及加密貨幣價格暴跌下，美國最大加密貨幣挖礦商Core Scientific （美：CORZ）周三（20日）申請破產保護。Core Scientific周三盤後升22%，報0.2551美元，惟今年來股價累跌逾98%。

據知情人士指出，Core Scientific現金流雖仍為正數，但不足以還清債務，相信破產後將繼續維持業務，不會清盤，而於7月申請破產的加密貨幣借貸商Celsius為Core Scientific的核心客戶。

Core Scientific於10月曾警告，普通股持有人或將損失全部投資，亦不會償還10月初至11月初的債務，債權人可自由起訴。

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記者：宋佩恩