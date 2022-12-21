【電影票房】《阿凡達：水之道》全球票房破39億大關　表現不俗惟仍低於預期　

▲ 該片在IMAX和3D的票房特別強勁，佔其62%的票房收入。（IMDb圖片）

作為相隔13年上映的續集，《阿凡達：水之道》全球首映周末的總票房達到4.345億美元（約33.9億港元），單就數字而言是相當不俗的表現，惟仍大幅低於分析師的預期，加上其至少3.5億美元（約27.3億港元）的驚人成本，收入似乎未如理想。

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該片於香港在上周三（14日）晚場開始上映，開畫5日累積票房已收29,030,607元，吸引逾18萬人次入場，表現不俗。全球首映周末的總票房也達到4.345億美元，一眾市場中，海外大票倉包括中國內地6230萬美元（約4.9億港元）、韓國2730萬（約2.12億港元）、法國2600萬（約2億港元）；台灣首周票房亦突破1億5500萬新台幣（約3940萬港元）。

IMAX、3D佔62%票房收入

直至周二（20日），《阿凡達：水之道》票房才突破5億美元（約39億港元）大關，比預期晚了近兩天。不過，該片在IMAX和3D的票房特別強勁，佔其62%的票房收入，在全球範圍內，僅IMAX就賺了4880萬美元（約3.8億港元）。

觀望後續表現

事實上，第一部《阿凡達》於2009上映，票房僅收7700萬美元（約6億港元），惟其票房持久力驚人，連續7周保持票房周冠軍的位置。同時，由於3D戲票價格高昂，加上消費者重複進場，票房最終在北美攀升至7.6億美元（約59.2億港元），在全球攀升至29.2億美元（約227.6億港元）。

因此，業界對於續集的後續收入仍然樂觀。諮詢公司Franchise Entertainment Research負責人David A. Gross指出：「撇開預期不談，《阿凡達：水之道》的表現已經很出色了，而且我們可觀望其後續表現。」

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責任編輯：李智美