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【新股IPO】深圳百果園已成功闖關　去年平均月活會員數超過700萬人

股樓投資 19:25 2022/12/21

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內地最大水果零售商深圳百果園已於本周二（20日）成功闖關，此前有指公司計劃集資至少5億美元（約39億港元），摩根士丹利為獨家保薦人。百果園主要銷售水果，亦銷售包括果乾、果汁等水果衍生產品，擁有多個全國知名的水果品類品牌和渠道品牌。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

截至最後實際可行日期，百果園的線下門店網絡共有超過5643家門店，上半年按年淨增201間店。遍佈全國22個省份，超過140個城市，主要集中在居民區、商業街等高人流量區位。而通過各分銷渠道的會員總人數超過7300萬名，付費會員數超過93萬名，去年平均月活會員數超過700萬名。

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截至6月底上半年，百果園收入增7%至59.14億元人民幣；純利按年增41%至1.98億元人民幣；毛利率增0.6個百分點至11.5%。

是次集資所得，將作改善及加強營運、供應鏈體系，提高研發能力及存倉系統、計劃2024年於江西及海南建兩個專門加工廠、加工及配送中心自動化生產線、新零售業務嘗試，建立年輕及高端市場水果零售品牌、擴大會員數量、償還借貸及營運資金用途。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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記者：張以正

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