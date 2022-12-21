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【Twitter伏工？】天才黑客Geohot離職Twitter　加盟僅一個月

科技 17:00 2022/12/21

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Geohot指出，Elon Musk給了他兩項任務，包括：修復Twitter搜索功能，及修復用戶在未登錄時滾動Twitter可能看到的彈出窗口。（法新社）

有「天才黑客」之稱的George Hotz（綽號Geohot）在10月辭去自動駕駛初創公司Comma AI的行政總裁一職後，為支持馬斯克（Elon Musk）而於11月加盟Twitter。但Geohot入職僅一個月，於今日（21日）宣布已離開Twitter的實習工作。

【Twitter鬧劇】Elon Musk順應民意　待有替代者將辭任Twitter CEO

Geohot是第一個成功解鎖iPhone及PlayStation 3的黑客而聞名，故有「天才黑客」之稱。他在11月16時，表態支持Elon Musk有關「Twitter需要非常硬件」的言論，然後提出加盟Twitter。及後Elon Musk回覆與他商談，並於11月加盟Twitter進行為期12個星期的實習。

Elon Musk要求  完成兩項任務

11月18日時，Geohot 表示已正式開始為Twitter 工作。三天後，Geohot指出，Elon Musk給了他兩項任務，包括：修復Twitter搜索功能，及修復用戶在未登錄時滾動Twitter可能看到的彈出窗口，並要求在12個星期內完成。

【Twitter改革】Twitter推「Twitter Blue for Business」　助企業品牌及員工作認證

但Geohot今日表示，已辭去Twitter的實習工作，並感謝給予機會在Twitter效力，但他不認為自己能在該公司產生任何真正的影響力。不過，即使他提前離開，Geohot稱仍然支持Twitter 2.0 的成功。

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責任編輯：陳卓賢

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