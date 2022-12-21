  • 19°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 16:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter鬧劇】Elon Musk順應民意　待有替代者將辭任Twitter CEO

科技 16:15 2022/12/21

分享：

分享：

自Elon Musk接手Twitter，便風波不斷。隨日前舉行的投票結果出爐，Elon Musk昨（20）宣布，待有替取人選後，將辭去Twitter CEO一職。

【Twitter改革】Twitter推「Twitter Blue for Business」　助企業品牌及員工作認證

Twitter新主Elon Musk在18日於Twitter發起投票，就其「是否應該卸任Twitter CEO」一事進行民意調查，並表明將會順應民意。至投票時間結束，逾1,750萬個參與投票的用戶中，有57.5%人支持Elon Musk辭任CEO，42.5%則表示反對。

隨投票結果出爐，Elon Musk昨（20日）在Twitter中表示，一旦「發現有人愚蠢到可以接受這份工作」，他將辭任Twitter CEO。屆時，只會管理軟件和伺服器團隊。惟他未有表明是否制定卸任的時間表，也沒有透露是否有候任人選。

值得留意的是，Elon Musk近期將其重心投放至Twitter上，又變賣其另一公司Tesla的股份，以為Twitter提供營運資金。外媒《TechCrunch》引述分析師意見指，Elon Musk在Twitter上的滑稽行為，不但影響自己的聲譽，亦正損害Tesla的名聲，令Tesla投資者感憂慮。

【Twitter改革】打壓言論自由？　Twitter宣布禁用戶宣傳其他社交平台

【Twitter改革】長期追蹤Elon Musk私人飛機位置　美國大學生帳戶遭Twitter停權

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【反壟斷】亞馬遜與歐盟達成協議　為第三方賣家提供公平競爭環境
今日
【反壟斷】亞馬遜與歐盟達成協議　為第三方賣家提供公平競爭環境
【AI製圖】OpenAI發布3D模型工具Point-E　製圖時間僅一至兩分鐘
今日
【AI製圖】OpenAI發布3D模型工具Point-E　製圖時間僅一至兩分鐘
【TikTok危機】美擬禁政府裝置下載TikTok　專家：或嚇走TikTok廣告商
今日
【TikTok危機】美擬禁政府裝置下載TikTok　專家：或嚇走TikTok廣告商
【Apple漏洞】微軟揭macOS嚴重漏洞　惡意軟件可繞過Gatekeeper安裝
今日
【Apple漏洞】微軟揭macOS嚴重漏洞　惡意軟件可繞過Gatekeeper安裝

你可能感興趣

【反壟斷】亞馬遜與歐盟達成協議　為第三方賣家提供公平競爭環境
今日 11:00
【反壟斷】亞馬遜與歐盟達成協議　為第三方賣家提供公平競爭環境
【AI製圖】OpenAI發布3D模型工具Point-E　製圖時間僅一至兩分鐘
今日 12:02
【AI製圖】OpenAI發布3D模型工具Point-E　製圖時間僅一至兩分鐘
【TikTok危機】美擬禁政府裝置下載TikTok　專家：或嚇走TikTok廣告商
今日 13:44
【TikTok危機】美擬禁政府裝置下載TikTok　專家：或嚇走TikTok廣告商
社交平台 科技產品 手機Apps Tesla 民意調查 Twitter

下一篇文章

【Apple漏洞】微軟揭macOS嚴重漏洞　惡意軟件可繞過Gatekeeper安裝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【保護兒童】Epic Games非法採集兒童私隱信息　被美國FTC重罰40億
【保護兒童】Epic Games非法採集兒童私隱信息　被美國FTC重罰40億
【Pornhub違規】YouTube以「多次違規」為由　刪除Pornhub官方頻道
【Pornhub違規】YouTube以「多次違規」為由　刪除Pornhub官方頻道
【反對AI】藝術作品分享網站ArtStation現抗議潮　反對AI生成圖
【反對AI】藝術作品分享網站ArtStation現抗議潮　反對AI生成圖
【元宇宙商機】騰訊雲夥韓國遊戲開發商Nexon　推虛擬世界平台
【元宇宙商機】騰訊雲夥韓國遊戲開發商Nexon　推虛擬世界平台
【華為新品】華為智能心電血壓手錶WATCH D登陸香港　售$3,188
【華為新品】華為智能心電血壓手錶WATCH D登陸香港　售$3,188
【網絡安全預測】明年黑客攻擊新趨勢　專家料「網絡犯罪即服務」冒起
【網絡安全預測】明年黑客攻擊新趨勢　專家料「網絡犯罪即服務」冒起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款