【Twitter鬧劇】Elon Musk順應民意　待有替代者將辭任Twitter CEO

自Elon Musk接手Twitter，便風波不斷。隨日前舉行的投票結果出爐，Elon Musk昨（20）宣布，待有替取人選後，將辭去Twitter CEO一職。

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Twitter新主Elon Musk在18日於Twitter發起投票，就其「是否應該卸任Twitter CEO」一事進行民意調查，並表明將會順應民意。至投票時間結束，逾1,750萬個參與投票的用戶中，有57.5%人支持Elon Musk辭任CEO，42.5%則表示反對。

隨投票結果出爐，Elon Musk昨（20日）在Twitter中表示，一旦「發現有人愚蠢到可以接受這份工作」，他將辭任Twitter CEO。屆時，只會管理軟件和伺服器團隊。惟他未有表明是否制定卸任的時間表，也沒有透露是否有候任人選。

值得留意的是，Elon Musk近期將其重心投放至Twitter上，又變賣其另一公司Tesla的股份，以為Twitter提供營運資金。外媒《TechCrunch》引述分析師意見指，Elon Musk在Twitter上的滑稽行為，不但影響自己的聲譽，亦正損害Tesla的名聲，令Tesla投資者感憂慮。

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責任編輯：殷凱怡

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