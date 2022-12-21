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【電池股】贛鋒鋰業：碳酸鋰價格回落對公司存在部分影響　H股微跌0.4%、惟A股創兩個月低

股市 15:42 2022/12/21

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【電池股】贛鋒鋰業：碳酸鋰價格回落對公司存在部分影響　H股微跌0.4%、惟A股創兩個月低

內媒報道，內地電池級碳酸鋰昨（20日）跌2500元人民幣回落至每噸55萬元人民幣，碳酸鋰價格已經連續超7天下降，距離每噸60萬元人民幣的峰值已回落近10%。

電池股普遍向下，贛鋒鋰業 （01772） 微跌0.4%，報62.5元，惟A股（深：002460）創兩個月低，跌近0.5%，報74.36元人民幣。天齊鋰業 （09696） 跌1%，報60元，其A股（深：002466）跌1.8%，報82.5元人民幣，創半年低。

另外，中國石墨 （02237） 跌5.3%，中創新航 （03931） 反而升4%，報20.05元。

內媒引述贛鋒鋰業投資關係部門指，對於近期碳酸鋰價格回落，肯定存在一部分影響，但是影響也沒有那麼大。碳酸鋰價格跌只是跌了一點，沒有跌太多，同時明年公司產能也會釋放。

該人士又指，碳酸鋰下跌主要是市場供需變化，一方面明年市場供給可能更多，另一方面，市場預計明年新能源汽車銷量不會有那麼高的增速，對碳酸鋰等價格也會有影響。

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【鋰電股】贛鋒鋰業彈高逾2%　擬籌劃分拆贛鋒鋰電深交所上市

【電動車電池】贛鋒鋰業第三季淨利潤按年勁增6倍　

【業績】天齊鋰業第三季純利56.5億元人民幣　按年大升逾11倍

編輯：姚卓然

港股 中創新航（03931） 中國石墨（02237） 天齊鋰業（09696） 汽車 電池股 新能源 贛鋒鋰業（01772） A股 H股
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