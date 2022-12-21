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【大行報告】 中國民航信息網絡連日強勢 管理層對旅遊需求前景樂觀

股樓投資 15:37 2022/12/21

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中國民航信息網絡（00696）獲多間券商齊齊唱好，股價持續強勢，今早（21日）稍為低開0.4%後隨即反彈，高見16.62元，最多升6.1%，最新報16.48元，仍升5.2%。其中，大和引述中航信管理層指，對旅遊需求復甦持相對樂觀看法，雖然內地於上月放鬆防疫措施後，本土航綫並未出現強勁復甦，但有強勁的壓抑需求。

同場加映﹕【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

中航信認為，旅遊需求未有即時復甦，主要是淡季及疫情爆發。中航信又指，雖然缺乏旅遊復甦的目標，但重申中國民航局的最新計劃，本土航綫於明年1月底恢復至疫情前水平的88%；國際航綫則受惠學生和商務旅行的需求自今年8月起已恢復，冬春季旺季的航班數量為840架次，按年增長105%。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

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大和重申中航信「買入」投資評級，並上調中航信今年至2024年每股盈利預測6%至62%，反映經營成本預測調低，目標價由18元上調至20元，與現價計，潛在升幅逾兩成。

同場加映﹕【溫股知新】波幅漸細 明年再計

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記者：郭秀慧

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