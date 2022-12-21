【免費搭車】UNIQLO 平安夜請市民任搭九巴1A 一起歡度聖誕節 入內文睇玩樂路綫圖

今個周末就是聖誕長假期，到尖沙咀欣賞燈飾，相信是不少人的聖誕的限定節目。九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）宣布，將於12月24日（星期六）與日本服裝品牌UNIQLO HEATTECH合作，舉辦免費乘車日，陪市民溫暖過聖誕。

▲ 九巴與UNIQLO HEATTECH將於12月24日合作，請全港市民免費乘搭路線1A [中秀茂坪 ⇌ 尖沙咀碼頭]，陪市民溫暖過聖誕。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

全港市民當日可無限次免費乘搭路線1A [中秀茂坪 ⇌ 尖沙咀碼頭]，由朝到晚去盡聖誕食、買、玩熱點，共度節日歡樂時光。



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路線1A途經觀塘、九龍城、旺角、油麻地、佐敦等地區。市民於平安夜當日，上車後毋須繳付車資，便可享受舒適的巴士服務，無限次上落車。九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客享受免費乘車體驗。



免費乘車日當天為平安夜，乘客可乘搭路線1A，於創紀之城站下車，前往觀塘商場apm，在來自元宇宙的聖誕機械人帶領下，遊歷不一樣的聖誕之旅。繼而於譽．港灣站下車，到九龍城商場Mikiki，與人氣卡通角色KAKAO FRIENDS，體驗首爾旅遊景點。之後可於協和小學站下車，前往旺角MOKO新世紀廣場，在Duffy與好友為主題的聖誕樹屋前盡情打卡，場內有多款聖誕精品用作送禮和自用。



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路線1A沿途食肆林立，市民可與家人朋友享用豐富聖誕大餐，過一個難忘的平安夜。

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按主要職業組別分析，私營機構的職位空缺主要為服務及銷售人員（佔24,750個）、專業人員（佔14,890個）和輔助專業人員（佔14,100個）。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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責任編輯：陳詠妍