【高息股】越秀房託逾1億元收購 灣仔越秀大廈兩層物業

越秀房託(00405)公布，初步斥共約1.2億元向越秀企業收購持有寫字樓物業灣仔越秀大廈17樓及23樓的兩項商業物業的公司全部股權。該房託表示，收購該廈17樓第1至3單元初步代價為6,170萬元，作價較評估值6,330萬元折讓約2.1％，而收購該廈23樓第1至3單元初步代價為6,410萬元，作價較評估值6,570萬元折讓約2.1％，各層建築面積均4,694平方呎。持有該兩項物業公司首9個月純利139萬和3.7萬元。

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越秀房託管理人認為，收購裨益包括於中國境外的首次收購，地域多元化得以把握中國以外的投資機會，如作為國際金融中心的香港，提供額外的增長及發展潛力，並且對沖外匯風險的自然資產，降低貨幣風險。

房託也同時公布，旗下物業持續受到持續措施以遏制疫情傳播的影響，管理人預計下半年財務業績將受到不利影響，因進一步臨時租金減免；預期白馬大廈眾多租戶終止租約；及廣州四季酒店經營業績受影響。隨著防控措施預期放寬，房託對旗下物業出租率及租金收入將在明年上半年內改善並趨於穩定保持樂觀態度。

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