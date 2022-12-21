【政府資助】專上教育補助金計劃即日起接受申請 截止日期為明年4月13日

教育局宣佈2022至23年度自資專上教育提升及啟動補助金計劃即日起接受申請，並於明年4月13日截止。計劃旨在資助合資格自資專上院校發展和優化切合市場需要但成本高昂的課程計劃，以及減少院校從學費收回全部裝置費用的需要，從而減輕學生的財政負擔。此外，計劃可助院校更有效發展自身優勢和專精範疇，以加強院校之間的策略性協調。

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資助涵蓋全日制經本地評審的本地自資副學位和學士學位課程，包括發展全新課程和優化現有課程。每份建議書的資助上限一般為4,200萬元，自資專上教育委員會會就建議書的可取之處向教育局局長提供意見。

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上年度計劃共接獲19份申請，其中四個項目獲批，涉及約1億1,700萬元撥款。獲批項目涵蓋專職醫療、藝術科技、建築管理和供應鏈管理界別，有助應對有關行業殷切的人力需求。局方會與院校保持緊密聯繫，以期善用計劃資源，並盡早推出相關課程。

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撰文：鄭日棱