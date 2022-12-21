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英名嘴寫專欄想梅根遊街示眾 收1.75萬宗投訴破紀錄

環球社會熱點 16:00 2022/12/21

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英國名嘴克拉克森言行出位，曾主持汽車節目《Top Gear》打響名堂。克拉克森早前於當地報章《太陽報》撰文，明言厭惡哈里王子夫人梅根並希望她遊街示眾。這篇專欄觸怒不少民眾，更接獲破紀錄的1.75萬宗投訴。

Netflix再有哈里梅根紀錄片 大除夕播出 【下一頁】

克拉克森（Jeremy Clarkson）上周於《太陽報》發表專欄，表示與連環殺人犯Rose West相比，自己是在細胞層面上厭惡梅根（Meghan Markle）。

    點擊圖片放大
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他在文中更表示，自己夢想有一天梅根被迫在英國每個城鎮上裸體遊街示眾，而群眾就辱駡和向她扔糞便。

這篇專欄隨即引起大量人批評，克拉克森已就專欄内容道歉，表示自己不應笨拙地提到《權力遊戲》（Game of Thrones）中角色Cersei Lannister被遊街示眾的遭遇，套用到梅根身上，並承諾日後會慎言。

【英國王室】查理斯加冕傳照請哈里梅根 二人被指先要一件事 【下一頁】

《太陽報》將涉事專欄文章下架，但獨立新聞標準組織（Independent Press Standards Organisation）指截至周二（20日）上午，專欄已收到超過1.75萬宗投訴，超越去年全年收到的1.43萬宗投訴量。

英國超過60名跨黨派國會議員去信《太陽報》，指專欄助長仇恨和暴力氣氛，使梅根生命受到確切威脅，要求該報道歉並對克拉克森採取行動。

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責任編輯：鄭錦玲

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