馬斯克稱會辭去Twitter CEO一職　但先要找到「夠蠢」的接任者

馬斯克（Elon Musk）日前在Twitter問網民「自己應否辭去Twitter負責人一職？」，12個小時投票有1,750萬人投票，當中57.5%贊成他離任。發起投票時馬斯克強調會接受且執行結果，他今日回應稱，一旦找到「夠蠢」（foolish enough）的接班人，就會辭去CEO一職。

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然而，即使馬斯克找到新的CEO，他仍是Twitter持有人以及最終決策者。他在推文中表示，辭去CEO一職後，只負責管理軟件和伺服器團隊

CNBC日前引述消息報道指，馬斯克早已開始尋找新的CEO，在收購Twitter後，不只大量裁員，更調派Tesla及SpaceX的高層協助管理Twitter。只不過馬斯克入主Twitter之後頻頻有事發生，令到Twitter成為了燙手山芋。

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馬斯克早前因暫用了幾名記者的 Twitter 帳戶而遭到批評，後來於星期日發起投票，問網民自己應否辭去Twitter 負責人一職，當時他表示會遵守這次民意調查結果。

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