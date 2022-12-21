【投行生意】中資券商包攬2022全球IPO承銷商首三位　中信助新股集資逾186億美元

▲ 【投行業績】中資券商包攬2022全球IPO承銷商首三位 中信助新股集資逾186億美元

今年滬深交易所包辦全球新股集資冠亞軍，帶動中資銀行在全球IPO承銷商排名。彭博排行榜顯示，中信證券超越高盛成為今年最大的IPO承銷商，緊隨其後的是中金及中信建投證券，成為自1999年以來首次由中資投行佔據排行榜前三名。

中資券商已經打入歷來由華爾街銀行主導的IPO市場，尤其是在香港等地。近年內地鼓勵更多企業赴國內交易所上市，為中資銀行提供更大的IPO市場空間，與此同時，由於中美國關係日益緊張，導致赴美上市的中資企業大幅減少，也影響華爾街投行生意。

中信證券處理上市公司數超高盛花旗總和

中信證券今年共處理了82家上市公司，超過高盛和花旗集團的總和，同時涉新股集資額196億美元，其中包括中海油 （00883） （滬：601808）回A集資50億美元。

外電引述北京益安信資產管理基金經理 Wang Yugang稱，企業明年選擇在香港上市的趨勢或會延續，而且市場份額可能會被中資銀行佔據，而不是外資銀行，因為外資銀行在海外上市方面具有優勢。

若明年通關 國際投行可重奪市場份額

市場預計內地 IPO 市場將保持強勁，目前約有 376 家公司正在籌備當中，但美國上市活動的複蘇可能會使中資銀行失去冠軍地位。

Wang認為，明年不一定會看到中資券商在IPO承銷商方面名列前茅，由於大多投行部門設在香港，外資銀行很難在邊境限制的情況下在內地開展工作，隨著政策變化，外資或可以重新獲得部分業務份額。

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編輯：李哲毅