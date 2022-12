Netflix再有哈里梅根紀錄片 大除夕播出

Netflix早前播出的英國哈里王子與夫人梅根的紀錄片惹起極大迴響,在今年最後一日時,平台將播出另一套有兩人出演的新紀錄片。但今次哈里梅根非唯一主角,多名世界名人的受訪影片同時播出,談論各人的「領袖」人生。

【英國王室】查理斯加冕傳照請哈里梅根 二人被指先要一件事 【下一頁】

名為《Live to Lead》的Netflix紀錄片將在12月31日播出,收錄包括哈里(Prince Harry)及梅根(Meghan Markle)在內等名人的受訪畫面,反思影響他們人生的事件。Netflix指紀錄片由哈里及梅根擔任製作人,並與曼德拉基金會(Nelson Mandela Foundation)合作製作。

紀錄片導演Geoff Blackwell表示,紀錄片希望希望透過披露全球不同領袖的故事,向已故前南非總統曼德拉(Nelson Mandela)的價值致敬。紀錄片預告在周一(19日)播出,其中哈里引用曼德拉稱,

「生命中曾出現的事情不單是證明我們存在過的事實。」(what counts in life is not the mere fact that we have lived.)

【英國王室】威廉強調團結精神 哈里梅根紀錄片公開後 【下一頁】

梅根最後總結稱,

「我們在他人生命中形成的改變決定我們領導的人生的重要性。」(it is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead.)