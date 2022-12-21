特朗普讚馬斯克「英雄」估對方搞Twitter民調為劈炮

美國富豪馬斯克日前於社交平台Twitter發起投票，詢問是否應卸任Twitter負責人。結果逾半網民投贊成票，馬斯克其後確認將會卸任Twitter總裁。美國前總統特朗普認為馬斯克是故意輸民調，只因對方本就希望辭任Twitter總裁。特朗普同時讚揚馬斯克宣傳現任總統拜登的醜聞，是一名英雄。

馬斯克擬改Twitter規定 投票只限一類人參與 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）周二晚確認，將會另覓人選接任Twitter總裁一職。特朗普（Donald Trump）在最新的採訪中表示，他認為馬斯克是故意輸掉民調，因為他本身已不想繼續掌管Twitter。特朗普形容，舉行民調是一個很好的下台方式。

另外，馬斯克被指找來一名外國記者發文，揭露Twitter有内部文件顯示管理層在2020年美國大選期間，曾嘗試封鎖有關拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）電郵門醜聞的帖文。

特朗普亦被問及，是否認為馬斯克在上述事件中是一名英雄。特朗普認同馬斯克在宣傳拜登家族的指控方面是英雄，亦指馬斯克已為Twitter留下重要遺產，較其他改革Twitter的事情更重要。

Twitter禁貼其餘社交平台推廣連結 馬斯克致歉（第二版） 【下一頁】

美媒《CNBC》引述消息人士報道，馬斯克目前正積極尋求下一任行政總裁的人選。而馬斯克本人則以兩個笑喊的表情符號（emoji）作為回應。

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責任編輯：李俊儀