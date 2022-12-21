  • 20°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 14:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普讚馬斯克「英雄」估對方搞Twitter民調為劈炮

環球社會熱點 14:44 2022/12/21

分享：

分享：

美國富豪馬斯克日前於社交平台Twitter發起投票，詢問是否應卸任Twitter負責人。結果逾半網民投贊成票，馬斯克其後確認將會卸任Twitter總裁。美國前總統特朗普認為馬斯克是故意輸民調，只因對方本就希望辭任Twitter總裁。特朗普同時讚揚馬斯克宣傳現任總統拜登的醜聞，是一名英雄。

馬斯克擬改Twitter規定 投票只限一類人參與 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）周二晚確認，將會另覓人選接任Twitter總裁一職。特朗普（Donald Trump）在最新的採訪中表示，他認為馬斯克是故意輸掉民調，因為他本身已不想繼續掌管Twitter。特朗普形容，舉行民調是一個很好的下台方式。

另外，馬斯克被指找來一名外國記者發文，揭露Twitter有内部文件顯示管理層在2020年美國大選期間，曾嘗試封鎖有關拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）電郵門醜聞的帖文。

特朗普亦被問及，是否認為馬斯克在上述事件中是一名英雄。特朗普認同馬斯克在宣傳拜登家族的指控方面是英雄，亦指馬斯克已為Twitter留下重要遺產，較其他改革Twitter的事情更重要。

Twitter禁貼其餘社交平台推廣連結 馬斯克致歉（第二版） 【下一頁】

美媒《CNBC》引述消息人士報道，馬斯克目前正積極尋求下一任行政總裁的人選。而馬斯克本人則以兩個笑喊的表情符號（emoji）作為回應。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

馬斯克擬改Twitter規定 投票只限一類人參與
2022/12/20
馬斯克擬改Twitter規定 投票只限一類人參與
Twitter禁貼其餘社交平台推廣連結 馬斯克致歉（第二版）
2022/12/19
Twitter禁貼其餘社交平台推廣連結 馬斯克致歉（第二版）
多名記者Twitter帳戶被停用 涉不利馬斯克報道
2022/12/16
多名記者Twitter帳戶被停用 涉不利馬斯克報道
Twitter美國總部傳欠租 馬斯克想重傾租約
2022/12/14
Twitter美國總部傳欠租 馬斯克想重傾租約
Twitter將放寬字數上限至4000字 方便馬斯克出帖？
2022/12/13
Twitter將放寬字數上限至4000字 方便馬斯克出帖？

你可能感興趣

馬斯克擬改Twitter規定 投票只限一類人參與
17:16 2022/12/20
馬斯克擬改Twitter規定 投票只限一類人參與
Twitter禁貼其餘社交平台推廣連結 馬斯克致歉（第二版）
16:54 2022/12/19
Twitter禁貼其餘社交平台推廣連結 馬斯克致歉（第二版）
多名記者Twitter帳戶被停用 涉不利馬斯克報道
12:23 2022/12/16
多名記者Twitter帳戶被停用 涉不利馬斯克報道
網絡熱話 社交平台 馬斯克 Twitter 特朗普 拜登 美國

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美晤拜登 將在國會演說（第二版）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日 時間14:00）
【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊
【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基首外訪赴美 俄被指再獲更多伊朗無人機（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基首外訪赴美 俄被指再獲更多伊朗無人機（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款