【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡

烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯向歐洲輸送天然氣的Urengoi-Pomary-Uzhhorod管道一直維持運作。但管道周二（20日）發生爆炸，導致3名工人死亡，天然氣公司指爆炸並未影響天然氣供應。

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管道爆炸地點位於俄羅斯城市喀山以西約150公里，有3名負責維修管道的工人因爆炸死亡，另外一名司機休克。

涉事管道建於80年代，途徑烏克蘭將俄羅斯天然氣運往歐洲地區。由於戰爭影響，波羅的海管道對德國的天然氣出口停滯，而今次爆炸的管道成為對歐出口天然氣的主要管道。

俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)的子公司營運爆炸管道，同日發聲明透露公司已快速鎖定天然氣管道受損部分，正通過平行管道輸氣給消費者。

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公司預計未來一日將通過管道向歐洲輸送4,300萬立方米的天然氣，輸氣量與最近幾天持平。

爆炸消息傳出後，荷蘭天然氣交易中心（TTF）的期貨價格短暫上升，但Gazprom子公司發聲明證實天然氣供應未受影響後，期貨價格回落至每兆瓦時107歐元。

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責任編輯：鄭錦玲