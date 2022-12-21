【TikTok危機】美擬禁政府裝置下載TikTok　專家：或嚇走TikTok廣告商

▲ 美國國會昨（20日）擬定立法草案，禁止在所有政府裝置中下載TikTok。

TikTok處理用戶數據的方式，向來存有爭議。為避免中國政府藉TikTok來監視美國人等私隱疑雲，美國國會昨（20日）擬定立法草案，禁止在所有政府裝置中下載TikTok。

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綜合外媒報道，由於社交應用程式TikTok不時被爆出，其中國員工可任意訪問及存取美國用戶的數據，引發中國政府會借TikTok監控美國人的質疑。在美國，包括白宮、國防部、國土安全部和國務院等多個聯邦機構，以及19個州分，已立法禁止所有人於政府持有的電子裝置中，安裝TikTok。

為進一步杜絕美國的資料及數據外洩，美國國會已擬定立法草案，冀將「政府裝置禁裝TokTok」的禁令，進一步推至全國。預計法案將獲足夠票數支持，並於本周內表決通過。

不影響美國用家 只影響TikTok收入

雖然預料新禁令不會對TikTok約1.3億美國用戶，造成重大影響，但外媒《路透社》引述國際品牌策略及市場營銷顧問公司Prophet合夥人Eunice Shin分析指，若相關法案通過，將會打擊TikTok品牌聲譽，更可能會嚇跑廣告商，進而影響TikTok的整體收入，使TikTok面臨巨大風險。

此外，品牌專家Matthew Quint稱，禁令對整個TikTok用戶群影響非常小，「更多的問題是，由於（TikTok）對國家安全構成潛在威脅，這一行動是否會引發一場兩黨運動，甚至有機會全面禁止該服務？」

對於面臨有關禁令，TikTok在聲明中表示，對美國國會行動感到失望，因它「是一種無助於促進國家安全利益的政治姿態，而不是鼓勵政府結束對其的國家安全審查。」

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責任編輯：殷凱怡

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