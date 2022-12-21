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【NFLX】微軟據報擬明年收購Netflix拓遊戲業務　雙方目前是廣告合作夥伴

股市 14:48 2022/12/21

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【NFLX】微軟據報擬明年收購Netflix

一直是Netflix（美：NFLX）緊密合作夥伴的微軟（美：MSFT），傳出有意進一步向Netflix提出收購，冀進一步發展遊戲業務，並希望在各種設備上提供串流遊戲服務，預期2023年落實。外電指，Netflix能與微軟在收購上達成共識，除因微軟行政總裁Brad Smith身兼微軟董事會與Netflix董事會雙重身分外，兩者在串流遊戲領域的看法都非常相似。

Netflix與微軟合作打造費用更低的廣告訂閱方案

Netflix早前選擇微軟作為其廣告合作伙伴，並將與微軟合作打造費用更低、附帶廣告的訂閱方案。與此同時，Netflix在遊戲領域有自己的發展大計，例如今年收購遊戲開發商Spry Fox，若Netflix加入微軟可增強公司拓展力度，尤其將流媒體電視和遊戲捆綁發展。

微軟現時市值約1.8萬億美元，為Netflix的13倍，料可負擔得起收購計劃，若給予30%溢價的話，Netflix市值或增至1900億美元。

自Satya Nadella於2014年出任微軟行政總裁以來，微軟不斷對外收購，包括以25億美元價格收購知名遊戲《Minecraft》的開發商Mojang Studios，並於今年1月宣布以690億美元的價格宣布收購動視暴雪（Activision Blizzard），但有關收購案仍未獲得歐盟委員會批准。

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【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業（立即收看）

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記者：宋佩恩

美股 收購 Netflix 網飛（Netflix，美：NFLX） 微軟（Microsoft，美：MSFT）
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