▲ 【NFLX】外電猜測微軟2023年吞Netflix 比收購動視暴雪更易？

微軟（美：MSFT）現任行政總裁Satya Nadella於2014年上任後，微軟不時爆出巨型收購案，包括今年提出690億美元收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）。路透社專欄作家最新撰文指，微軟或於2023年收購長期合作夥伴Netflix（美：NFLX），認為這不單符合微軟發展策略，也更易獲得歐美監管批准。

Nadella掌舵後，微軟不時大額收購，而且愈買愈大，包括25億美元收購《Minecraft》的開發商Mojang Studios，其後再以260億美元收購LinkedIn、200億美元收購人工智能軟件商Nuance，今年初再啟動動視暴雪收購案。

不過，手握XBox主機業務的微軟，收購動視暴雪被質疑會壟斷市場，至今未獲得歐盟委員會批准。

Netflix與微軟合作打造費用更低的廣告訂閱方案

路透社專欄作家指，微軟收購Netflix具有戰略價值，而且雙方已有緊密合作關係，包括微軟主席Brad Smith已在Netflix董事會內，Netflix 推出設有廣告的低價訂閱計劃時，已覓微軟為合作夥伴。

除此以外，Netflix今年多次強調發展遊戲業務，收購多家遊戲開發商，路透社專欄作家認為，微軟一旦收購Netflix，可進一步加強串流內容和遊戲的跨界合作。

文章分析，微軟現時市值約1.8萬億美元，為Netflix的13倍，財務上可負擔得起收購計劃，若給予30%溢價的話，Netflix估值將達1900億美元。不過，文章同時指出，收購案料難以帶來明顯成本節省效益，而且以Netflix 2024年營運利潤達80億美元計，投資回報率只及加權平均資本成本率（WACC）一半，收購能否成事取決於Nadella有沒有決心再促成另一次大規模併購。

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記者：宋佩恩