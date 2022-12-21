  • 20°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費習慣】調查：百萬富翁加入「慳錢一族」錫住荷包

商業 14:27 2022/12/21

分享：

分享：

節儉是美德，這是閒話家常的道理。一般人或許會認為社會上最懂得慳錢的一群消費者是家庭主婦。然而，有最新調查指出，美國的百萬富翁都「加入戰團」，變得越來越精打細算，甚至連即將來臨的聖誕及新年假期，都會「慳得就慳」。

【聖誕商機】聖誕聚會規模縮　烘焙店主推迷你蛋糕

【消費習慣】調查：「大細路」成玩具業最大吸金來源

美國全國廣播公司最近邀請一群百萬富翁進行調查，8成的受訪者表示因通脹高企而將會在聖誕及新年假期期間減少消費，其中「千禧世代」（出生於80年代早期至90年代後期）或「Y 世代」的百萬富翁慳得最多。美國市場調查公司 Spectrem Group 總裁 George Walper 指出：「千禧世代的百萬富翁變得越來越精打細算。」

Walmart 首席財務官 John David Rainey 說：「單在 2022 年 11 月，公司接近 75% 的雜貨市場佔有率增長是來自一群年薪高於 100,000 美元（約 78.5 萬港元）的顧客。這或許代表連富裕的消費者都需要『執平貨』。」

除此之外，George Walper 亦指出，就高利率對投資組合的影響而言，這群百萬富翁感到極其憂慮，並表示因金融市場仍未明朗而不敢貿然行動，包括改變投資組合或策略。他們預期明年（2023年）通脹依然高企，預計全年通脹率仍會處於 7% 水平，但對聯儲局遏抑通脹的成效非常有信心。

【缺蛋潮】禽流感、通脹夾擊　英國現雞蛋短缺開端

【聖誕搶大獎】csl. 擴增實境App　全城聖誕狂歡　日日送大獎

責任編輯：楊嘉軒

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 美國 通脹 金融 WalMart 美元

下一篇文章

【聖誕商機】聖誕聚會規模縮　烘焙店主推迷你蛋糕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費習慣】調查：「大細路」成玩具業最大吸金來源
【消費習慣】調查：「大細路」成玩具業最大吸金來源
【聖誕商機】聖誕聚會規模縮　烘焙店主推迷你蛋糕
【聖誕商機】聖誕聚會規模縮　烘焙店主推迷你蛋糕
【優惠著數】迎消費旺季　著數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠著數】迎消費旺季　著數優惠情報合集（不斷更新）
【聖誕搶大獎】csl. 擴增實境App　全城聖誕狂歡　日日送大獎
【聖誕搶大獎】csl. 擴增實境App　全城聖誕狂歡　日日送大獎
【缺蛋潮】禽流感、通脹夾擊　英國現雞蛋短缺開端
【缺蛋潮】禽流感、通脹夾擊　英國現雞蛋短缺開端
【告別企鵝】DONKI宣布更換新吉祥物Dojo-chan　接受民意急轉彎　Donpen極速復職
【告別企鵝】DONKI宣布更換新吉祥物Dojo-chan　接受民意急轉彎　Donpen極速復職
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款