【消費習慣】調查：百萬富翁加入「慳錢一族」錫住荷包

節儉是美德，這是閒話家常的道理。一般人或許會認為社會上最懂得慳錢的一群消費者是家庭主婦。然而，有最新調查指出，美國的百萬富翁都「加入戰團」，變得越來越精打細算，甚至連即將來臨的聖誕及新年假期，都會「慳得就慳」。

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美國全國廣播公司最近邀請一群百萬富翁進行調查，8成的受訪者表示因通脹高企而將會在聖誕及新年假期期間減少消費，其中「千禧世代」（出生於80年代早期至90年代後期）或「Y 世代」的百萬富翁慳得最多。美國市場調查公司 Spectrem Group 總裁 George Walper 指出：「千禧世代的百萬富翁變得越來越精打細算。」

Walmart 首席財務官 John David Rainey 說：「單在 2022 年 11 月，公司接近 75% 的雜貨市場佔有率增長是來自一群年薪高於 100,000 美元（約 78.5 萬港元）的顧客。這或許代表連富裕的消費者都需要『執平貨』。」

除此之外，George Walper 亦指出，就高利率對投資組合的影響而言，這群百萬富翁感到極其憂慮，並表示因金融市場仍未明朗而不敢貿然行動，包括改變投資組合或策略。他們預期明年（2023年）通脹依然高企，預計全年通脹率仍會處於 7% 水平，但對聯儲局遏抑通脹的成效非常有信心。

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責任編輯：楊嘉軒