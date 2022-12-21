美眾議院決定公開特朗普報稅文件 或立例加強規管

美國前總統特朗普一直被指涉嫌逃稅，令他備受批評。美國眾議院籌款委員會決定，將公開特朗普部分報稅文件。委員會指，將會公開的文件時間最早為2015年，當時特朗普正競選總統。有共和黨籍的委員會成員透露，部分文件仍在審計，尚未清楚特朗普是否有拖欠稅款。

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眾議院眾籌委員會（The House Ways and Means Committee）周二（20日）晚上投票，以24票對16票通過決定公開特朗普（Donald Trump）的部分報稅文件。委員會主席尼爾（Richard Neal）表示，文件需要數日時間刪除部分敏感信息，之後就會公開。

目前尚未清楚文件會否透露，特朗普在任職總統期間，職務與其持有地產業務存在利益衝突。但委員會成員、共和黨籍眾議員Kevin Brady表示，由於部分文件仍在審計，目前尚未清楚特朗普欠稅情況。

雖然法例並無要求，但以往總統候選人均會自願公開其報稅文件，惟特朗普拒絕遵守傳統，他其後亦極力阻止民主黨人取得相關資料。

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委員會上月已從美國國稅局（Internal Revenue Service，IRS）收到，特朗普從2015年至2020的稅務記錄，周二晚已發布一份長達29頁的相關報告。尼爾此前曾表示，相關記錄將用於評估國稅局每年如何審計現任總統的報稅文件。

但委員會亦指，國稅局在特朗普任職的4年間，有3年未能審計對方報稅文件，考慮是否需立例加強對總統的審查。民主黨籍眾議員季爾迪（Dan Kildee）表示，民眾屆時或對國稅局未能遵守自身的規則程度感到驚訝。

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責任編輯：李俊儀