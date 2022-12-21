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【日圓反彈】一蘭拉麵、鳥貴族串燒、六歌仙燒肉現時幾錢港紙食到？　10月低位無兌YEN變相貴幾多？

Hot Talk 12:51 2022/12/21

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【日圓反彈】一蘭拉麵、鳥貴族串燒、六歌仙燒肉現時幾錢港紙食到？　10月低位無兌YEN變相貴幾多？

日圓匯價周二（20日）早上10時45分起大幅走強，每百日圓兌港元則由5.66升至5.90水平，隨著聖誕及新年旅遊旺季，更多香港人「返鄉下」飛日本，如果現在到人氣拉麵店一蘭食拉面、居酒屋鳥貴族食串燒、牛舌名店利久食牛舌定食，折合港元埋單大約要花多少錢？

日本央行出乎預期放寬10年期債券收益率目標區間，雖然維持指標水平為0%，但目標區間正負0.25%改為正負0.5%，變相容許債息上行，日圓兌港元急升，周一升4%，較10月低位彈14%。

外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」，看【下一頁】

一蘭豚骨拉麵變相貴2蚊

日圓兌港元急升，變相港人日本旅行食飯都要加價。一蘭拉麵一碗招牌豚骨拉麵最新售價為980日圓，若以今日最新每百日圓兌港元5.904計算，每碗豚骨拉麵折合約57.8港元，較周一匯價抽升前貴2.4港元，若以10月日圓兌港元低位5.166計，今日去食一碗一蘭豚骨拉麵更是貴了約7.2港元。

連鎖居酒屋「鳥貴族」平價串燒遠近馳名，雖然今年4月底加價，每道料理含稅售價加至350日圓，但一串雞脾肉串燒最新售價折合20.7港元，單日輕微貴0.8元。另外名店利久主打炭燒牛舌，備受食客追棒，每份牛舌定食（咸）約1771日圓，折合約105港元，若港人10月低位兌錢，料可平13港元。

六歌仙燒肉放題折合貴67港元

人氣燒肉放題餐廳六歌仙深得旅客歡心，90分鐘燒肉放題包括餐廳的90分鐘燒肉放題選用具品質肉類，包括雪の宴9,075日圓、月の宴13,915日圓、三大和牛之一的松阪之宴31,460日圓及神戸の宴42,350日圓，最新匯價計，每位價格介乎536至2500港元不等，單日貴67至313港元。

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記者：李哲毅

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