【異動股】美佳音控股全日升35%　執董李國彰辭任、兼悉售持股

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美佳音控股 （06939） 於中午時公告，李國彰因將投放更多時間於其他個人追求，已辭任執行董事，並已辭任美佳印（香港）的董事及美佳印控股（BVI）台灣分公司代表，均自今（21日）起生效。目前，他並無於集團任何成員公司擔任任何職位或角色。

公司股價今早突抽高，最高升1.3倍，高見1.39元，創逾一年高，其後在10時30分中途停牌，停牌前升63.3%，報0.98元。美佳音控股將於午後復牌，全日升幅收窄至35%，收報0.81元，成交額6630萬元。

與此同時，由李國彰全資擁有的AGL轉讓已發行股份總數約10%予由執行董事兼董事會主席鄭憲徽全資持有的GMTL及已發行股份總數約7.6%予兩名公司的獨立第三方。緊隨轉讓完成後，概無買方持有已發行股份總數超過5%。於轉讓後，李國彰不再直接或間接持有任何股份或於任何股份的權益，而鄭憲徽透過GMTL於公司的權益由約19.27%增至29.27%。

美佳音主要從事研究、設計、開發及銷售兼容打印機耗材芯片。截至6月底止6個月中期業績，公司錄得純利約2000萬元人民幣，按年增幅1.67倍，每股基本盈利 0.0385元人民幣，不派中期股息。

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編輯：姚卓然

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