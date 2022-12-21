  • 18°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】美佳音控股全日升35%　執董李國彰辭任、兼悉售持股

股市 19:17 2022/12/21

分享：

分享：

211222_16比9_iet_fish_美佳音_v1

美佳音控股 （06939） 於中午時公告，李國彰因將投放更多時間於其他個人追求，已辭任執行董事，並已辭任美佳印（香港）的董事及美佳印控股（BVI）台灣分公司代表，均自今（21日）起生效。目前，他並無於集團任何成員公司擔任任何職位或角色。

公司股價今早突抽高，最高升1.3倍，高見1.39元，創逾一年高，其後在10時30分中途停牌，停牌前升63.3%，報0.98元。美佳音控股將於午後復牌，全日升幅收窄至35%，收報0.81元，成交額6630萬元。

與此同時，由李國彰全資擁有的AGL轉讓已發行股份總數約10%予由執行董事兼董事會主席鄭憲徽全資持有的GMTL及已發行股份總數約7.6%予兩名公司的獨立第三方。緊隨轉讓完成後，概無買方持有已發行股份總數超過5%。於轉讓後，李國彰不再直接或間接持有任何股份或於任何股份的權益，而鄭憲徽透過GMTL於公司的權益由約19.27%增至29.27%。

美佳音主要從事研究、設計、開發及銷售兼容打印機耗材芯片。截至6月底止6個月中期業績，公司錄得純利約2000萬元人民幣，按年增幅1.67倍，每股基本盈利 0.0385元人民幣，不派中期股息。

相關文章：

【異動股】歌禮製藥全日升53%　新冠、猴痘病毒等抑制劑獲美國專利授權

【異動｜教育股】資金連日炒起教育股、光正教育再升五成　券商稱政策風險逐漸消退、基本面正待重估

【異動｜內需】H&H全日升一成、創逾一年高　對手雅培中國日前宣布退出中國市場

編輯：姚卓然

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業（立即收看）

停牌 港股 異動股 晶片 美佳音控股（06939）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】博安生物6955孖展暫錄854萬　一文看清所有新股認購表現（附表）

下一篇文章

【新股IPO】上美股份2145暗盤表現各異　一手最多賺130元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【儲蓄調查】家用平均「公價」幾多？7成年輕港人有畀家用習慣　港人平均每月儲幾多錢？
【儲蓄調查】家用平均「公價」幾多？7成年輕港人有畀家用習慣　港人平均每月儲幾多錢？
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　滙豐ADR揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　滙豐ADR揚（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升256點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升256點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）
【港股市況】北水錄3.5億元淨流入　買中電信中移動沽快手美團　恒指夜期升28點（不斷更新）
【港股市況】北水錄3.5億元淨流入　買中電信中移動沽快手美團　恒指夜期升28點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款