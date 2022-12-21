塔利班頒無限期禁令 不准阿富汗女性讀大學

塔利班掌權後曾承諾會容許女性讀書和工作，但周二（20日）頒布一項無限期禁令，不准許阿富汗女性入讀大學，當地女性權利進一步受到限制。

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塔利班政府教育部發言人Ziaullah Hashimi在Twitter轉發高等教育部長Neda Mohammad Nadeem簽署的信件，知會全國公立和私立大學院校即日起禁止女性讀大學，直至另行通知。

早於塔利班去年8月重新掌權以來，大學已要實施新規定限制女性於校園内的權利，包括要求女性使用分開的課室和出入口，及女性只能由女教授或年老男性授課。

當局禁止大多數女性接受中學教育，本來已嚴重影響女性的大學入學率。

英國《衛報》報道，當地數千名女性在不夠三個月前才參加入學考試，不少女性渴望考入大學後修讀工程學或醫學系，但隨著禁令面臨校園夢碎。

《衛報》引述化名Meena的52歲阿富汗大學女講師指，塔利班對上一次於90年代末掌權時，她仍在大學讀書，也因此失去讀書權利多年。

Meena透露有女學生從偏遠省份搬到喀布爾，克服不少困難才考上喀布爾一所名牌大學，可惜因塔利班的禁令而夢碎。

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美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）批評，塔利班禁止女性接受教育的立場不可接受，會對塔利班產生重大影響，並使塔利班與國際社會的關係進一步疏遠。

聯合國駐阿富汗副特別代表Ramiz Alakbarov指，聯合國對禁令深表關切。聯合國認為教育屬於基本人權，如對女性教育關上大門代表阿富汗的未來也會關上大門。

除了教育外，塔利班阻止大量女性繼續從事政府職位或減薪，迫使她們留在家中。塔利班也要求女性出外時穿著罩袍，並禁止女性在沒有男親屬陪同下出門。

塔利班上月更禁止女性前往公園、遊樂場、健身室和公共浴室。

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責任編輯：鄭錦玲