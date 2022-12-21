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英93歲老婦等唔到救護車 受傷倒地尖叫逾1日

環球社會熱點 12:12 2022/12/21

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英國救護車人員發起罷工，要求調整薪酬待遇，使救護車服務嚴重受影響。但在罷工前，威爾士一名年近百歲老人家因為超過24小時等不來救護車，被迫倒地並因痛苦尖叫。事後，老婦被發現盤骨骨折，家人狠批事件「不可接受」。

查理斯肖像紙鈔設計面世 24年中先流通 【下一頁】

年屆93的戴維斯（Elizabeth Davies）於上周六（17日）接近中午時間，在威爾士的一間護老院被發現跌倒。職員已即時致電緊急中心救助，但被告知救護車服務繁忙，6至8個小時內不會有救護車前往。最終，救護車要到周日（18日）下午1時15分才到達，相隔超過24小時後才把戴維斯送往附近醫院診治。

由於救護車未到來，職員只能為戴維斯放上枕頭，擺放小暖爐助她在地上保暖，並放有吸濕墊放便她如廁。據悉戴維斯當時十分痛苦，倒卧地上期間曾大叫。即使最終被送至醫院，戴維斯仍在急症室等候長達12小時後，才被診斷出盤骨有骨折，並獲安排上病房。

戴維斯兒子Ian指事件完全不能接受，但他亦不責怪救護車人員，指對方亦只是按指示工作。Ian稱護老院員工指母親按年紀理應屬優先人士，但被告知戴維斯並非優先人士之一。

英國高等法院裁定 驅逐難民至盧旺達合法 【下一頁】

威爾士救護車服務經理Stephen Sheldon為事情向戴維斯道歉，並邀請其家人直接與服務中心聯絡。Sheldon指冬季壓力加上救護車需求﹑生病員工及醫療系統壓力上升，使救護車服務供應受限制，導致多人需要長時間等待救護車。

英格蘭及威爾士的救護車人員在周三（21日），發動維時12至24小時的罷工，相關服務將嚴重受影響。衛生部促請民眾避免高危活動，降低國民保健服務（NHS）的壓力。

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責任編輯：吳漢培

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