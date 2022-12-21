▲ 【Twitter】蓋茨批評馬斯克「憑感覺行事」加劇網絡社會分化

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克入主Twitter後引發連場爭議，並借「公投結果」安排自己離任Twitter行政總裁。微軟（美：MSFT）聯合創辦人、前世界首富比爾蓋茨（Bill Gates）接受外電訪問時直批，Twitter現況混亂，只憑馬斯克「憑感覺行事（seat-of-the-pants）」會加劇網絡社會兩極化。

蓋茨早於馬斯克正式入主Twitter前，已批評有關交易可能令事情變得更糟，認為對方在Tesla和SpaceX發展成功，但經營社交媒體顯然不是他強項。

蓋茨最新指出，Twitter目前並非由按來自廣泛背景的人群所訂立的客觀標準行事，而是單純憑感覺行事，「社交平台應專注在防止煽動騷亂，或阻止誤導疫苗或口罩安全性的假消息。」

蓋茨認為，美國政治兩極化會是窒礙全球公共健康進展的潛在威脅，比喻目前「後新冠疫情」堪比戰後重建階段，對於目前全球未有更關注更佳診斷和檢測方式感失望。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

相關文章：

【Twitter】馬斯克：會找個「夠蠢」的人來接任Twitter新CEO 此前被投下台「無得留低」

【TSLA】Twitter公投57.5%贊成 馬斯克要卸任Twitter CEO Tesla盤前彈4%

編輯：麥德銘