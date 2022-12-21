  • 19°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 13:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter】蓋茨批評馬斯克「憑感覺行事」加劇網絡社會分化

新經濟追蹤 11:59 2022/12/21

分享：

分享：

【Twitter】蓋茨批評馬斯克「憑感覺行事」加劇網絡社會分化

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克入主Twitter後引發連場爭議，並借「公投結果」安排自己離任Twitter行政總裁。微軟（美：MSFT）聯合創辦人、前世界首富比爾蓋茨（Bill Gates）接受外電訪問時直批，Twitter現況混亂，只憑馬斯克「憑感覺行事（seat-of-the-pants）」會加劇網絡社會兩極化。

蓋茨早於馬斯克正式入主Twitter前，已批評有關交易可能令事情變得更糟，認為對方在Tesla和SpaceX發展成功，但經營社交媒體顯然不是他強項。

蓋茨最新指出，Twitter目前並非由按來自廣泛背景的人群所訂立的客觀標準行事，而是單純憑感覺行事，「社交平台應專注在防止煽動騷亂，或阻止誤導疫苗或口罩安全性的假消息。」

蓋茨認為，美國政治兩極化會是窒礙全球公共健康進展的潛在威脅，比喻目前「後新冠疫情」堪比戰後重建階段，對於目前全球未有更關注更佳診斷和檢測方式感失望。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

相關文章：

【Twitter】馬斯克：會找個「夠蠢」的人來接任Twitter新CEO　此前被投下台「無得留低」

【TSLA】Twitter公投57.5%贊成　馬斯克要卸任Twitter CEO　Tesla盤前彈4%

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
美股 比爾蓋茨 馬斯克 Tesla SpaceX Twitter

上一篇文章

【藍籌股】申洲半日彈7%　受惠Nike季績勝預期、券商稱客戶去庫存情況明年上半年將見改善

下一篇文章

【新股IPO】深圳百果園通過上市聆訊　半年純利增41%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　滙豐ADR揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　滙豐ADR揚（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升202點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升202點　納指期貨升0.6%（不斷更新）
【放寬防疫】12.22起取消入酒吧快測要求、撤銷宴會人數上限　餐飲股造好　料復常最後期始取消口罩令
【放寬防疫】12.22起取消入酒吧快測要求、撤銷宴會人數上限　餐飲股造好　料復常最後期始取消口罩令
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【儲蓄調查】家用平均「公價」幾多？7成年輕港人有畀家用習慣　港人平均每月儲幾多錢？
【儲蓄調查】家用平均「公價」幾多？7成年輕港人有畀家用習慣　港人平均每月儲幾多錢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款