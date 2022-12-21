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【聖誕商機】聖誕聚會規模縮　烘焙店主推迷你蛋糕

商業 11:59 2022/12/21

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有商家表示，6吋大小的中小型聖誕蛋糕較受歡迎，銷售按年升約3成。（資料圖片）

聖誕節快將來臨，不少市民喜歡購買蛋糕增添節日氣氛，帶旺本地烘焙店的生意。受訪市民林小姐稱，月內已花400元購買蛋糕。有商家表示，6吋大小的中小型聖誕蛋糕較受歡迎，銷售按年升約3成。

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烘焙網店Baking Ideas創辦人吳雅詩（Annie）表示，截至12月20日為止，與去年同期相比，今年銷售額上升20至30%，定單數量上升10至20%。11月中已有定單，而今年最暢銷的產品是烘焙DIY課程，以及6吋可供4人享用的蛋糕，人均消費約500元。

11月中已接單　人均消費500元

Annie指出，香港今年經濟環境仍然受疫情影響，其烘焙店應節產品並無加價。不過，由於早前較看淡今年的銷情，她沒有在社交媒體或網絡作任何宣傳，只靠在市集做推廣。

Phoenix Sweets創辦人許小姐亦稱，今年主要發售聖誕杯子蛋糕及迷你蛋糕等派對小甜點。她表示，零售聖誕產品的市場反應與往年相若，顧客主要訂購聖誕迷你蛋糕及曲奇，用作派對的小甜點及禮物。除了節日禮品，尺寸較小的、如4吋的迷你蛋糕，一次過購入來供4至8人享用，較受市民歡迎。

許又指出，今年以商業客戶的定單較多，11月初開始接洽，其中有數個定單包括數百件的迷你杯子蛋糕，通常包有聖誕節慶設計及該企的可食用品牌商標；亦有商業客戶訂購數千塊薑餅曲奇作活動宣傳之用。

本月高峰檔期　部分日子需截單

她提到：「可能受疫情影響，客人近年較習慣在家居小規模慶祝，相信亦有部分人於今年外遊。惟兩層以上、供30人以上享用的大型蛋糕的銷量，亦較上年多，以結婚蛋糕、為長輩慶祝生日及結婚周年為主。」

同時，由於12月是聖誕及結婚定單的高峰檔期，有某些日子因為定單太多而需要截單，故今個月的整體銷情不俗。

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記者：李智美、楊嘉軒

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