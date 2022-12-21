【世界盃2022】阿根廷舉國慶祝釀混亂1人死 球員改坐直升機撤離

阿根廷周日（18日）時隔36年再度奪得世界盃冠軍，全國上下都有慶祝活動。惟當地慶祝活動出現混亂局面，有球迷嘗試從橋上跳下開蓬巴士失敗跌倒在地後，送院不治死亡，另有一名男童危殆。阿根廷當局縮短球員巴士巡遊路線，但最終仍需出動直升機撤走球員。

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阿根廷周二（20日）慶祝史上第三次奪得世界盃冠軍，一眾球員乘坐開蓬雙層巴士巡遊。惟當巴士經過駛經一座橋時，一名24歲男子從橋上跳下嘗試跳到巴士上失敗，跌落地下後頸部受傷，送院後證實不治身亡。

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據報亦有一名5歲男童和家長在首都布宜諾斯艾利斯市中心聖馬丁廣場（Plaza San Martin）慶祝期間，由於被突然跌下的紀念碑砸中受傷，目前仍需入住深切治療部。

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阿根廷巡遊於當地時間中午時分開始，雖然當局已經縮短路線，但街上慶祝人數仍逾400萬。阿根廷足球協會（AFA）主席Chiqui Tapia在當地時間下午4時於社交媒體發文證實，巴士巡遊需要中斷。AFA根據政府安全顧問建議改變計劃，讓球員改撘直升機離開。

消息傳出後不少球迷感到失落，據報有人曾向警方投擲雜物，亦有社交媒體流傳影片顯示，有球迷劫持一輛警察，期間向警察噴油漆及爬上車頂站立。阿根廷總統發言人Gabriela Cerruti指球員已無法按原定計劃巡遊，呼籲民眾和平慶祝，向球員表達愛與欽佩。

其實早在著名球星美斯（Lionel Messi）落機乘搭巴士返回訓練基地時，亦乘坐開蓬雙層巴士。美斯和其他5名球員坐在車頂，差點被道路上的電纜擊中，現象橫生。幸好美斯等人反應及時，立即低頭順利避開，但中場安度柏利迪斯（Leandro Paredes）的帽子仍被刮走。

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責任編輯：李俊儀