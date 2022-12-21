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【內房危機】官媒強調「房住不炒」定位應長期堅持　內房將從「三高」模式進入市場規模較小但平穩發展階段

宏觀解讀 11:38 2022/12/21

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【內房危機】官媒強調「房住不炒」定位應長期堅持　內房將從「三高」模式進入市場規模較小但平穩發展階段

內地官方媒體《經濟日報》發表評論文章，強調「房住不炒」定位應長期堅持，針對房地產行業供給端、需求端的相關政策旨在促進行業企穩回暖，保持總體穩定，故要注意市場的發展不能偏離「房住不炒」定位，要以穩市場主體為重要抓手，以穩民生為落腳點，「房住不炒不應也不會突破，是需要長期堅持的政策定位」。

化解房地產業風險是重中之重

文章引述中央經濟工作會議指，「有效防範化解重大經濟金融風險」，而化解房地產業風險是有效防範化解重大經濟金融風險的重中之重，近期密集出台的政策措施將逐步見效，各項政策措施還將繼續完善，從供給端、預期和需求端，以及促行業新模式轉型等方面不斷發力，相信只要認識到位，工作到位，持續抓好，房地產風險可以化解，市場可以實現平穩發展。

現時內房佔內地GDP比重約7%，加上建築業則佔14%；土地出讓收入和房地產相關稅收佔地方綜合財力接近一半，佔城鎮居民家庭資產的六成，房地產貸款加上以房地產作押品的貸款，佔全部貸款餘額的39%，故內房對於金融穩定具有重要影響，是外溢性較強、具有系統重要性的行業，未來要給供給端提供更強有力的政策和資金支持，同時相關政策也要加大力度更好滿足剛性和改善性需求。

恒大物業：質押擔保獨立調查已接近完成階段【下一頁】

文章又談及房地產行業改革，指內房向新發展模式平穩過渡需以中長期治本之策應對，預期租購併舉將是新發展模式的重要方向，未來將多渠道增加市場化長租房和保障性租賃住房供給，這將產生不少新的市場發展機遇，並會推動內房企業轉型發展，擺脫多年來「高負債、高槓桿、高周轉」模式，房地產行業將從「三高」模式，進入市場規模相對小一些，但平穩發展的階段。

更多【內房危機】消息    

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編輯：陳韻妍

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