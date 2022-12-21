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【AI製圖】OpenAI發布3D模型工具Point-E　製圖時間僅一至兩分鐘

科技 12:02 2022/12/21

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OpenAI表示，Point-E則只需要使用一個GPU，而且製圖時間僅一至兩分鐘。（OpenAI）

由馬斯克（Elon Musk）創立的人工智能初創公司OpenAI，在9月開放文字轉圖像模型DALL-E，只需輸入文字就會製作相應的圖像。OpenAI日前再發布3D AI模型工具Point-E，只需輸入描述文字，就能在一至兩分鐘內製作相應的3D圖像，速度較市面同類工具快百倍。

【反對AI】藝術作品分享網站ArtStation現抗議潮　反對AI生成圖

用於電影CGI效果、建設元宇宙 

3D建模用常於各種行業和應用程式，包括電影的CGI效果、電視遊戲、VR/AR、NASA的月球坑測繪任務、Google的遺跡保護項目，以及Meta的元宇宙等，都取決於3D建模能力。然而，創建逼真的3D圖像始然是一個耗費資源和時間的過程。

市面上的3D建模工具，如Google的DreamFusion系統，通常需要使用多個GPU及數小時來製作圖像，但OpenAI表示，Point-E則只需要使用一個GPU，而且製圖時間僅一至兩分鐘。

【AI劇本】DeepMind建新AI「Dramatron」　自動生成電影劇本

OpenAI解釋Point-E的運作原理，是根據輸入的文字描述，生成一個合成視圖3D渲染，然後通過一系列擴散模型運行生成的圖像，來創建初始3D、RGB圖像的1,024點雲（Point Cloud）模型，然後是更精細的4,096點雲模型。

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責任編輯：陳卓賢

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