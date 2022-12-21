【日圓匯率】日本2年期債息7年來首錄正數　高盛：日本將棄負利率　簡單理解債息和匯率聯動關係

▲ 【日圓匯率】日本2年期債息7年來首錄正數 高盛：日本將棄負利率 簡明理解債息和匯率聯動關係

日本央行周一意外放寬10年期日本國債目標息率區間，變相容許債息由0.25厘最多升至約0.5厘，引發日圓匯價大幅走強。日圓周三匯價稍轉穩定，但日本國債債價繼續走低，日本10年期國債孳息率最新升至0.467厘，較日本央行議息前走高0.227厘；日本2年期國債孳息率也自2015年首度重錄正數，至0.01厘，令全球負利率債券規模幾跌至零。

至香港時間周三上午11時15分，每百日圓兌港元匯價報5.89，較昨晚高位5.91稍為回落。美元兌日圓匯價最新則報132.09，較昨夜低位131.48，日圓匯價稍回升。

日債孳息率回升 高盛：日本或將棄負利率

日本10月通脹升至40年高位，雖然較歐美主要國家都尚算溫和，但入口通脹令外界觀望日本央行行長黑田東彥能否堅守量寬政策到底。

全球自2008年金融海嘯後，低息環境延續逾十年，在新冠疫情期間，各國加碼量寬，令負利率債券規模再度增加。

據彭博數據資料，全球負利率國債規模一度達15萬億美元以上，但隨各國過度寬鬆貨幣引發高通脹後，各地調頭加息，連帶負利率國債規模至今已縮水至1萬億美元左右，而日本短年期國債是全球整少數維持負利率的基準國債。

高盛最新報告也認為，日本央行下一步行動可能是取消負利率。

高盛認為，日本央行不太可能進一步擴大目標區間，下一步可能是更重大舉措，例如改變政策利率目標或完全終止收益率曲綫控制（Yield Curve Control，YCC）政策。

高盛認為，負利率是日本貨幣政策的核心，如果不實現日本央行的通脹目標，就很難取消負利率，但考慮到負利率給金融機構帶來的負擔，以及如何讓日本負利率不受全球長期收益率趨勢的影響，終止負利率可能被視為下一步可取的步驟。

傳統觀點中債息與匯率聯動關係

從傳統利率角度而言，當國家發行債券價格下跌時，債券孳息率上揚，從而吸引投資者持有債券，令該國貨幣需求上升，推高匯率。當投資者買入更多債券，債價會回升、孳息率走低，貨幣需求回落，令匯價穩定下來。

參考歷史經驗，債息、匯價兩者聯動關係仍受多項因素左右，包括買入債券的投資者來自本土或外國，若投資者大多來自本土而不涉換匯，對匯率影響較低。另外，當海外投資者預期債息持續走高時，或考慮沽空該國國債，因應沽空前必須抵押品，也可能增加將該國貨幣需求。

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