【券商點睇】房地產回暖解投資端風險 中國平安延續穩增長

東方證券認為，國內房地產三支箭落地，緩釋了市場對中國平安（02318）在投資端風險的擔憂。以公司第三季的數據測算，不動產中股權投資約有471億元（人民幣，下同），若其上漲10%﹐則能帶來首三季歸母淨利潤靜態提升6.2%。此外，地產風險釋放也可推動公司保險資金中的債權型不動產資產敞口及平安銀行涉房業務的信用風險降低，加上長端利率震盪上行至2.89%，進一步紓緩了市場擔憂。

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另一方面，隊伍質態邊際改善，期待渠道企穩後的產能提升。截至第三季末，公司代理人隊伍為48.8萬人，較中期下滑6%，降幅邊際收窄且質態逐步改善，前3季「優+」新人增員量按年增速超過120%，在總新人中佔比20%，規模為去年同期的3倍左右。此外，銀保新優才隊伍達1,100人以上，社區網格員組建超過4,000人精英隊伍，多渠道轉型推進效果逐步顯現。該行預計明年上半年隊伍質態有望企穩，期待新平台上的產能提升。

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由於今年疫情在多點散發，導致的經營負面影響較大，該行調整盈利預測，預計公司2022至2024年每股內含價值（EVPS）為83.31、92.10、102.29元，對應P/EV分別為0.54倍、0.49倍、0.44倍。若採用分部估值法進行評估，目標價為64.5港元，維持「買入」評級。

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撰文：林衛