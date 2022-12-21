【券商點睇】京東方精電（00710） 全球車載顯示龍頭地位穩固 市佔率穩步提升

根據招商證券報告，京東方精電（00710）剛舉行分析師會議。管理層稱，上半年公司按出貨面積計算的市佔率首次達到18%，繼續保持全球第一，預計下半年收入和毛利維持中高速增長，主要因購置稅減半政策推動乘用車市場快速恢復；以比亞迪（01211）為代表的新能源車強勁增長，且公司是比亞迪最大的車載屏供應商。

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展望明年，對國內市場整體樂觀。明年穩增長促消費導向明確，對汽車行業的政策面保持謹慎樂觀。同時，智能化層面，汽車智能化進入高質量發展階段，大屏化趨勢確定，超大尺寸的兩聯屏、三聯屏已是主要在研項目。另外，公司積極拓展海外市場，在歐洲和北美設立車載研發小組，貼進客戶一綫，預期未來幾年國際豪華品牌會更多使用公司產品；海外市場高端化發展，產品單價將提升。

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該行指出，車廠競爭白熱化，車型迭代頻率加快到1至1.5年，且配置升級需求強烈，推動平均售價依然維持升勢。隨着AMOLED高端屏、後排大屏等產品出貨，單車價值量提升空間大。公司明年上半年有機會入選港股通標的，市場關注度和流動性有望提升，維持「增持」評級，目標價為22元。

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撰文：林衛