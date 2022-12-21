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【經濟點睇】中國小微企業復工復產調查 製造業景氣恢復最快

股樓投資 11:36 2022/12/21

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據內地報道，中國郵政儲蓄銀行、中國人民大學國家中小企業研究院於第三季末開展了面向全國小微企業和個體工商戶的專題問卷調查。是次調查共覆蓋全國2,747家小微企業和個體工商，涉及農林牧漁業、製造業、建築業、批發零售業、交通運輸業、住宿餐飲業和服務業七大行業。

【同場加映】青姐話：聖誕鐘 Dos & Don'ts

調查顯示，全國小微企業有序開展復工復產。近六成企業開工率恢復至疫情前90%以上水平，但仍有5.7%的企業開工率不足疫情前的30%，甚至處於停工狀態。企業主對行業景氣度恢復情況的估計比較保守，僅48.9%的企業主認為當前所在行業景氣度相比疫情前正常時期恢復了90%以上。同時，有41.4%的企業主認為疫情衝擊的持續時間仍充滿不確定性。

【延伸閱讀】券商點睇：中金料港股最艱難時刻已過  另推薦10大中資股，請按【見下頁】

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從企業主感受來看，製造業小微企業認為景氣度恢復至疫情前九成以上的佔比最高，為56.1%。相反，住宿餐飲業小微企業的佔比最低，為31.8%。從企業經營方面來看，應收帳款拖欠問題是困擾小微企業的三大難題之一，另兩大難題為原材料價格上漲和市場需求不足。受訪小微企業應收帳款餘額佔年營業收入的20.6%，超過四成企業面臨被拖欠問題，一般拖欠時間為2個月。

【同場加映】溫股知新：波幅漸細 明年再計

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撰文：林衛

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