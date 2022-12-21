加州北部6.4級地震2死11傷 約7萬戶停電

美國加州北部周二（20日）發生6.4級地震，當局指目前最少造成兩人死亡及11人受傷。地震摧毀當地民居和道路，更導致約7萬戶家庭停電。

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當地周二凌晨約2點半（本港時間下午6點半）發生地震，震央位於距離加州洪堡縣（Humboldt）城市富圖納（Fortuna）約24公里的太平洋。

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當局調查報告顯示，該區發生6.4級地震後，陸續引發最少30多次高達4.6級的餘震。居民從睡夢中驚醒並急忙逃生，但仍有兩人死亡及11人受傷，兩名死者是因地震後的醫療緊急情況不幸離世。

洪堡縣大多數家庭和企業電力供應中斷，截至同日下午時分，全縣9.9萬戶當中有近7萬戶停電。

該縣治安官員辦公室透露，全縣各地都有報告指道路和住宅大面積受損。有居民透露家中大量物品因地震散落在地上，住宅全面停電並變得十分混亂。

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加州交通部更在Twitter發布一張圖片，顯示當地有橋樑上的部分道路出現裂縫，要暫時關閉以展開安全檢查。

富圖納市中心也有部分店舖的窗戶因地震而碎裂，民眾要用木板暫時填補裂縫位置。

不過美國國家海洋和大氣管理局表示，這場不會構成海嘯威脅。

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責任編輯：鄭錦玲