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【藍籌股】申洲半日彈7%　受惠Nike季績勝預期、券商稱客戶去庫存情況明年上半年將見改善

股市 12:02 2022/12/21

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【藍籌股】申洲彈半成　Nike上季收入勝預期、券商稱客戶去庫存情況明年上半年將見改善

國際運動品牌Nike（美：NKE）上季收入盈利均勝預期，為其代工的申洲 （02313） 受提振，半日升7%，報81.25元，成交額4.89億元。

Nike上季收入按年升17%至133.2億美元，勝預期的125.7億美元，盈利大致持平，為13.3億美元，每股盈利為85美仙，勝預期的64美仙。Nike盤後大彈12.2%，報103.12美元。

華泰證券發布研究報告指，全球零售市場需求不振，品牌客戶去庫存仍需時間，導致申洲訂單增速放緩，或導致工廠產能利用率不足，但預料品牌客戶去庫存到位，料在明年首季逐步改善，次季出現明顯復甦。

該行將公司今、明年毛利率預測下調0.8個百分點及1個百分點，反映國內工廠產能利用率下滑的負面影響大於預期，同期營業利潤率下調1.5個百分點及1.2個百分點，反映毛利率短期壓力及經營負槓桿。

再者，該行將申洲2022至2024年淨利潤預測下調8.7%、6.6%、0.7%，分別至45、55、69億元人民幣，目標價110港元，維持「買入」評級。

相關文章：

【美股焦點】Nike上季收入盈利均勝預期　盤後大彈12%

【業績│代工股】申洲國際低開近6%　半年多賺6.3%　中期息維持1.06元

【富時季檢】富時中國50指數納入兗礦能源　剔除申洲國際

編輯：姚卓然

 

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申洲國際（02313） 港股 藍籌股

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