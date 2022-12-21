▲ 【2023展望】中金：港股最困難時候已過、大市波折中上行 反彈空間將取決於內需政策及盈利修復

港股11月以來快速反彈，中金認為，港股最困難時候已經逐步過去，轉機漸現，但大市未來將呈波折中上行趨勢，當第一層的風險溢價的修復基本完成，市場在短期情緒高漲和獲利壓力下出現一些波折和回吐也並不意外，明年首季美國聯儲局停止加息驅動美債利率進一步下行或帶來第二層進一步的估值修復機會，若之後內需政策持續發力下，企業盈利出現明顯修復，將為港股提供更大反彈空間。

港股經歷過去20年來最長下行週期

中金指，若從2021年初高點算起，港股本輪下跌已超過20個月，為過去20年以來最長下行週期，跌幅也僅次於2008年金融危機和亞洲金融危機，而無論是投資者情緒、估值與交易等多重指標均已達到甚至超過歷史極端水平。

「對於港股未來走勢而言，外部聯儲局政策節奏固然關鍵，但結合2017年和2019年經驗，國內增長修復力度將更為重要。」

中金稱，進入11月份，在防疫政策優化、地產刺激政策出台，以及聯儲局寬鬆預期升溫等一系列因素作用下，港股一改頹勢，快速反彈並領漲全球市場，尤其是對比A股和美股，但港股整體依然跑輸全球主要市場。

市場見底領先盈利增長回升約4至5個月

從估值水平來看，港股目前也依然偏低。恒指12個月動態市盈率從10月底低點的7.4倍回升至當前的9.8倍，但仍位於過去十年均值以下約1.1個標準差，MSCI中國（除A股）指數的動態市盈率已從歷史最低點6.8倍回升至8.9倍，仍然位於過去十年均值以下約0.7倍標準差。

根據歷史經驗，港股市場歷次熊市也伴隨著指數整體盈利基本面的回調，而通常市場見底領先盈利增長回升約4至5個月，故此預計2023年海外中資股盈利有望增長6%至10%，拐點或出現在明年下半年。

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編輯：陳韻妍