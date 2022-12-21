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【反壟斷】亞馬遜與歐盟達成協議　為第三方賣家提供公平競爭環境

科技 11:00 2022/12/21

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是次協議內容將於2023年6月或之前實施，這將讓亞馬遜避免繳付可能高達數十億美元的罰款。（法新社）

歐盟競爭委員會在2019年開始，對亞馬遜（Amazon）進行反壟斷調查，以了解該公司有否利用銷售數據，在旗下電商平台Marketplace上獲取不公平的競爭優勢。歐盟競爭委員會宣布，已就此案件與亞馬遜達成協議，為第三方賣家爭取公平的競爭環境。

【反壟斷】傳蘋果允許iOS安裝第三方應用商店　應對歐盟新規定

據外媒《The Verge》報道，是次協議內容將於2023年6月或之前實施，這將讓亞馬遜避免繳付可能高達數十億美元的罰款，同時該公司會作出一系列具有法律約束力的「不壟斷承諾」，當中分為三大部分。

不利用賣家非公開數據  作營銷決策

首先，亞馬遜同意不使用Marketplace上獨立賣家的非公開數據來作營銷決策，例如分析甚麼賣家推出哪些產品或以甚麽價格出售，從而複製類似產品在自家品牌銷售。

其次，亞馬遜將調整其「黃金購物車」（Buy Box）的設計，即產品頁面中帶有將商品加入購物車或立即購買的按鈕部分。歐盟表示，Buy Box未來將不再優先考慮亞馬遜的自家優惠，同時會額外提供一個框架，突出具有不同價格或送貨方式的替代交易。

【微軟爭議】Slack向歐盟發起投訴　稱微軟綑綁Teams及Office作銷售

最後，亞馬遜已同意減少第三方零售商必需通過Prime銷售的限制。例如，賣家將能夠使用他們想要的任何承運公司，而不是必須使用亞馬遜的物流服務，並且能夠繞通過亞馬遜與客戶溝通。

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責任編輯：陳卓賢

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