  • 19°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美晤拜登 將在國會演說（第二版）

環球政治 15:50 2022/12/21

分享：

分享：

美國在內等西方國家自俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，一直向烏克蘭提供援助。美國白宮證實烏克蘭總統澤連斯基在周三（21日）訪問美國，將在白宮與美國總統拜登會面，亦會在國會發表演說。今次亦是澤連斯基自俄烏戰爭於2月開始以來，首次離開烏克蘭。

（第二版更新白宮及烏克蘭總統辦公室證實澤連斯基訪美）

【烏克蘭戰爭】基辛格促和談停戰 烏：安撫侵略者 【下一頁】

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在聲明中表示，拜登（Joe Biden）邀請澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）前來訪問，希望展示美國將持續支援烏克蘭的承諾，包括提供經濟﹑人道及軍事援助。

烏克蘭總統辦公室同日證實，澤連斯基已啟程前往美國展開訪問。

拜登將與澤連斯基面對面會談，華府官員雙方將商討俄烏戰爭每項元素，包括戰線及進展，但表明拜登不會藉此，推動澤連斯基與俄羅斯談判。

即將卸任的民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）公開向澤連斯基發出的邀請信，代表國會兩黨議員邀請對方到國會演說。

歐盟就天然氣價格上限達共識 最快明年初生效 【下一頁】

今次亦是澤連斯基自今年2月以來，首次離開烏克蘭前往外國訪問。同時，CNN指澤連斯基訪美時機正好遇上美國宣布增加烏克蘭軍援前夕。據悉，澤連斯基訪問期間美國將向烏克蘭增加18億美元（約140億港元）援助，包括愛國者導彈系統（Patriot missile systems）。

若連同即將公布的援助在內，美國由俄烏戰爭開始後已向烏克蘭提供接近200億美元援助（約1,558億港元）。但美國國會現正就大幅削減聯邦政府支出展開商討，可能影響未來向烏克蘭提供的450億美元（約3,506億港元）的緊急援助。

澤連斯基周二（20日）亦突然訪問東部前線重鎮巴赫姆特（Bakhmut），同日晚間的演說中他形容當地的防務穩固猶如堡壘。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

逾3分2美國人憂慮2023年 認為發展方向錯誤 最關心通脹
2022/12/20
逾3分2美國人憂慮2023年 認為發展方向錯誤 最關心通脹
冷鋒本周襲美國 德州電網再受考驗
2022/12/20
冷鋒本周襲美國 德州電網再受考驗
德國啟用首座LNG接收站 加快擺脫依賴俄能源
2022/12/18
德國啟用首座LNG接收站 加快擺脫依賴俄能源
波蘭警察總長拆烏官員贈禮釀爆炸 政府要求烏克蘭解釋
2022/12/16
波蘭警察總長拆烏官員贈禮釀爆炸 政府要求烏克蘭解釋
【烏克蘭戰爭】俄烏聖誕無停戰 互換數百戰俘
2022/12/15
【烏克蘭戰爭】俄烏聖誕無停戰 互換數百戰俘

你可能感興趣

逾3分2美國人憂慮2023年 認為發展方向錯誤 最關心通脹
18:06 2022/12/20
逾3分2美國人憂慮2023年 認為發展方向錯誤 最關心通脹
冷鋒本周襲美國 德州電網再受考驗
17:12 2022/12/20
冷鋒本周襲美國 德州電網再受考驗
德國啟用首座LNG接收站 加快擺脫依賴俄能源
14:48 2022/12/18
德國啟用首座LNG接收站 加快擺脫依賴俄能源
地緣政治 烏克蘭 澤連斯基 美國 拜登 美國國會 戰爭 俄羅斯

上一篇文章

特朗普讚馬斯克「英雄」估對方搞Twitter民調為劈炮

下一篇文章

Netflix再有哈里梅根紀錄片 大除夕播出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊
【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
【烏克蘭戰爭】澤連斯基首外訪赴美 俄被指再獲更多伊朗無人機（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基首外訪赴美 俄被指再獲更多伊朗無人機（不斷更新）
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日 時間16:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款