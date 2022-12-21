【烏克蘭戰爭】澤連斯基傳訪美晤拜登 料在國會演說

美國在內等西方國家自俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，一直向烏克蘭提供援助。美國媒體報稱，烏克蘭總統澤連斯基在周三（21日）訪問美國，將在白宮與美國總統拜登會面，亦會在國會發表演說。今次亦是澤連斯基自俄烏戰爭於2月開始以來，首次離開烏克蘭。

【烏克蘭戰爭】基辛格促和談停戰 烏：安撫侵略者 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名消息人士報稱，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）計劃在周三訪問美國，並已出發前往美國首都華盛頓。消息人士指行程因安全理由保密，但相信包括在白宮與拜登（Joe Biden）會面及在國會發表演說。

今次亦是澤連斯基自今年2月以來，首次離開烏克蘭前往外國訪問。同時，CNN指澤連斯基訪美時機正好遇上美國宣布增加烏克蘭軍援前夕。據悉，澤連斯基訪問期間美國將向烏克蘭增加18億美元（約140億港元）援助，包括愛國者導彈系統（Patriot missile systems）。

若連同即將公布的援助在內，美國由俄烏戰爭開始後已向烏克蘭提供接近200億美元援助（約1,558億港元）。但美國國會現正就大幅削減聯邦政府支出展開商討，可能影響未來向烏克蘭提供的450億美元（約3,506億港元）的緊急援助。

歐盟就天然氣價格上限達共識 最快明年初生效 【下一頁】

白宮與澤連斯基發言人同時拒絕回應傳聞，卸任在即的民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦未確認，澤連斯基周三是否會到國會發表演說。但佩洛西表明，澤連斯基來訪並非美方發出邀請。

澤連斯基周二（20日）亦突然訪問東部前線重鎮巴赫姆特（Bakhmut），同日晚間的演說中他形容當地的防務穩固猶如堡壘。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培