  • 18°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 11:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基傳訪美晤拜登 料在國會演說

環球政治 10:47 2022/12/21

分享：

分享：

美國在內等西方國家自俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，一直向烏克蘭提供援助。美國媒體報稱，烏克蘭總統澤連斯基在周三（21日）訪問美國，將在白宮與美國總統拜登會面，亦會在國會發表演說。今次亦是澤連斯基自俄烏戰爭於2月開始以來，首次離開烏克蘭。

【烏克蘭戰爭】基辛格促和談停戰 烏：安撫侵略者 【下一頁】

美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名消息人士報稱，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）計劃在周三訪問美國，並已出發前往美國首都華盛頓。消息人士指行程因安全理由保密，但相信包括在白宮與拜登（Joe Biden）會面及在國會發表演說。

今次亦是澤連斯基自今年2月以來，首次離開烏克蘭前往外國訪問。同時，CNN指澤連斯基訪美時機正好遇上美國宣布增加烏克蘭軍援前夕。據悉，澤連斯基訪問期間美國將向烏克蘭增加18億美元（約140億港元）援助，包括愛國者導彈系統（Patriot missile systems）。

若連同即將公布的援助在內，美國由俄烏戰爭開始後已向烏克蘭提供接近200億美元援助（約1,558億港元）。但美國國會現正就大幅削減聯邦政府支出展開商討，可能影響未來向烏克蘭提供的450億美元（約3,506億港元）的緊急援助。

歐盟就天然氣價格上限達共識 最快明年初生效 【下一頁】

白宮與澤連斯基發言人同時拒絕回應傳聞，卸任在即的民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦未確認，澤連斯基周三是否會到國會發表演說。但佩洛西表明，澤連斯基來訪並非美方發出邀請。

澤連斯基周二（20日）亦突然訪問東部前線重鎮巴赫姆特（Bakhmut），同日晚間的演說中他形容當地的防務穩固猶如堡壘。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

逾3分2美國人憂慮2023年 認為發展方向錯誤 最關心通脹
2022/12/20
逾3分2美國人憂慮2023年 認為發展方向錯誤 最關心通脹
冷鋒本周襲美國 德州電網再受考驗
2022/12/20
冷鋒本周襲美國 德州電網再受考驗
德國啟用首座LNG接收站 加快擺脫依賴俄能源
2022/12/18
德國啟用首座LNG接收站 加快擺脫依賴俄能源
波蘭警察總長拆烏官員贈禮釀爆炸 政府要求烏克蘭解釋
2022/12/16
波蘭警察總長拆烏官員贈禮釀爆炸 政府要求烏克蘭解釋
【烏克蘭戰爭】俄烏聖誕無停戰 互換數百戰俘
2022/12/15
【烏克蘭戰爭】俄烏聖誕無停戰 互換數百戰俘

你可能感興趣

逾3分2美國人憂慮2023年 認為發展方向錯誤 最關心通脹
18:06 2022/12/20
逾3分2美國人憂慮2023年 認為發展方向錯誤 最關心通脹
冷鋒本周襲美國 德州電網再受考驗
17:12 2022/12/20
冷鋒本周襲美國 德州電網再受考驗
德國啟用首座LNG接收站 加快擺脫依賴俄能源
14:48 2022/12/18
德國啟用首座LNG接收站 加快擺脫依賴俄能源
地緣政治 烏克蘭 澤連斯基 美國 拜登 美國國會 戰爭 俄羅斯

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日 時間11:00）

下一篇文章

【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月21日 時間11:00）
【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊
【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
Amber Heard終與前夫和解兼認破產 「對美國司法失望」
Amber Heard終與前夫和解兼認破產 「對美國司法失望」
【烏克蘭戰爭】澤連斯基傳首外訪赴美 俄被指再獲更多伊朗無人機（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基傳首外訪赴美 俄被指再獲更多伊朗無人機（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款