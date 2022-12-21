  • 18°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 11:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】債王格羅斯：若聯儲局繼續加息　經濟將陷入更嚴重衰退　金融市場或現大規模震盪

股市 10:24 2022/12/21

分享：

分享：

【美國加息】債王格羅斯：若聯儲局繼續加息　經濟將陷入更嚴重衰退　金融市場或現大規模震盪

美息仍未見頂，債王格羅斯（Bill Gross）接受CNBC訪問時表示，美國政府早前推出數以萬億美元計的財政刺激措施，成為推動美國經濟增長，但當財政支持完結，經濟將陷入溫和衰退，而假若聯儲局繼續加息，美國經濟將陷入更嚴重的衰退，同時金融市場會出現較大規模震盪。

梅斯特：仍要加息　料美國終端利率高於5.1厘【下一頁】

日本央行周二突然擴闊10年期政府債的債息波動區間，導致環球債息出現劇烈波動，格羅斯指，日央行的舉動或成為資本市場進一步波動的催化劑，而息率上升將令商業房地產構成影響，出現潛在違約危機，但他預期住宅樓市表現相對較佳，相信不會出現像大蕭條般的大跌。

格羅斯又稱，若聯儲局堅持加息，將會令房地產證券化的能力削弱，成為樓市的警號，但相信不會出現像2007/08年般的大型樓市崩潰。

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業（立即收看）

相關文章：【美國加息】「新債王」岡拉克：聯儲局今後不應再加息　經濟衰退可能性逾75%

相關文章：【美國加息】施羅德：明年首季利率升至4.75厘後見頂　一文看清市場對聯儲局加息看法（不斷更新）

編輯：陳韻妍

美股 經濟衰退 貨幣政策 經濟 格羅斯 加息 金融 美國聯儲局 日本 美國

上一篇文章

【FTX爆煲】薯條哥將於周三從巴哈馬飛往美國受審　新高管披露FTX仍擁逾10億美元現金（第二版）

下一篇文章

【ET開市直擊】港股萬九失而復得 趁回調入市定止賺？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）
【儲蓄調查】家用平均「公價」幾多？7成年輕港人有畀家用習慣　港人平均每月儲幾多錢？
【儲蓄調查】家用平均「公價」幾多？7成年輕港人有畀家用習慣　港人平均每月儲幾多錢？
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　滙豐ADR揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　滙豐ADR揚（不斷更新）
【美股收市】道指升92點　日央料退出超寬鬆　圓滙曾飈逾4%　Tesla跌8%（不斷更新）
【美股收市】道指升92點　日央料退出超寬鬆　圓滙曾飈逾4%　Tesla跌8%（不斷更新）
【放寬防疫】12.22起取消入酒吧快測要求、撤銷宴會人數上限　餐飲股造好　料復常最後期始取消口罩令
【放寬防疫】12.22起取消入酒吧快測要求、撤銷宴會人數上限　餐飲股造好　料復常最後期始取消口罩令
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款