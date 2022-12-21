▲ 【美國加息】債王格羅斯：若聯儲局繼續加息 經濟將陷入更嚴重衰退 金融市場或現大規模震盪

美息仍未見頂，債王格羅斯（Bill Gross）接受CNBC訪問時表示，美國政府早前推出數以萬億美元計的財政刺激措施，成為推動美國經濟增長，但當財政支持完結，經濟將陷入溫和衰退，而假若聯儲局繼續加息，美國經濟將陷入更嚴重的衰退，同時金融市場會出現較大規模震盪。

日本央行周二突然擴闊10年期政府債的債息波動區間，導致環球債息出現劇烈波動，格羅斯指，日央行的舉動或成為資本市場進一步波動的催化劑，而息率上升將令商業房地產構成影響，出現潛在違約危機，但他預期住宅樓市表現相對較佳，相信不會出現像大蕭條般的大跌。

格羅斯又稱，若聯儲局堅持加息，將會令房地產證券化的能力削弱，成為樓市的警號，但相信不會出現像2007/08年般的大型樓市崩潰。

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編輯：陳韻妍