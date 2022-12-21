【FTX爆煲】薯條哥將於周三從巴哈馬飛往美國受審　新高管披露FTX仍擁逾10億美元現金（第二版）

▲ 【FTX爆煲】薯條哥將於周三從巴哈馬飛往美國受審

外電報道，全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創始人Sam Bankman-Fried（簡稱「薯條哥」或SBF）簽署美國引渡文件，將於周三由巴哈由引渡到美國受審。

報道指，巴哈馬懲教署署長 Doan Cleare證實，SBF將在本周的第三次法庭聽證會後乘坐飛機前往美國。 據 消息人士 透露，他將在FBI特工的陪同下乘坐一架非商業飛機返回美國，並從巴哈馬的一個私人機場起飛。

消息人士指，「薯條哥」Sam Bankman-Fried的團隊預計該流程不會出現進一步問題。「薯條哥」於12月9日在美國紐約聯邦法院被起訴，他被控告8項獨立控罪，當中包括串謀和電滙欺詐罪行。

FTX 新CFO：正在聯絡銀行回收現金

FTX申請破產後，新管理層現時正意圖從數百個銀行賬戶中回收數億美元現金。FTX 新任財政總監Mary Cilia在周二（20日）程序聽證會表示，公司正在聯絡這些銀行，並更改賬戶簽字人，以便管理層能夠接觸這些賬戶，並盡可能將更多現金轉移到授權存款機構。

自SBF於11月11日辭職後，FTX被新管理層接手。新管理層在周二的聽證會上表示，FTX已確認資產超過 10 億美元，該公司在美國司法部授權持有資金的美國金融機構中擁有約7.2億美元的現金資產，該交易所尚未整合這些資產，另有近 5 億美元已存放在美國機構中。

正將加密資產轉移到冷錢包

Cilia說，FTX在日本大約有1.3 億美元的現金被凍結，她補充稱，另外600萬美元用於支付工資等運營費用，其餘4.23億美元中的大部分都在美國未經授權的機構中，主要是在一家經紀商，但她未透露具體名稱，Cilia稱，4.85 億美元已經存在授權存款機構中。

FTX 財務顧問 Alvarez & Marsal 的高級主管 Steve Coverick 在聽證會上表示，正在努力識別公司的國際加密資產並將其轉移到冷錢包，並使用 Bitgo 等託管服務提供商。

料4月提交破產所需財務報表

FTX此前在 Bankman-Fried管治下，由於公司治理薄弱及記錄保存不善使破產情況變得複雜。Coverick 說，該公司的新管理層不得不審查存儲在 Google Drive 和 Slack 等不同地方的客戶條款。

Cilia 表示，FTX仍未提交美國破產法所要求的資產或財務狀況報表，目前估計將能夠在 4 月份提交，該公司仍在努力弄清其在全球擁有多少員工，以及有多少員工在破產前被解僱，Cilia 估計FTX全球有220員工。

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編輯：姚卓然