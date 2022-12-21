▲ 【內房危機】恒大物業：質押擔保獨立調查已接近完成階段 股份續停牌

恒大物業 （06666） 表示，質押擔保的獨立調查已接近完成階段，公司將在切實可行情況下盡快發佈有關獨立調查結果。公司股份由3月21日起停牌，現繼續暫停買賣。

公司指，正與中國恒大集團商討償還該質押所涉及款項的方案。方案主要透過中國恒大集團轉讓資產予集團抵銷相關款項。公司將在有關償還方案落實後，發出進一步公告。公司已委任致同諮詢服務有限公司為公司的內控顧問，對內部監控制度進行獨立檢討。

此前，中國恒大 （03333） 原來已抵押7億股恒大物業 （06666） ，這批股份在上周三（14日）已被處置，拖累許家印於恒大物業權益由58.18%降至51.71%。以恒大物業停牌前每股2.3元計，貨值16.1億元。

另外，公司又指，2021年審計工作及2022年中期業績之審閱工作尚在進行中，公司將在切實可行情況下盡快發佈2021年經審核年度業績及2022年之中期業績。

截至2022年10月31日，公司在管面積約4.92億平方米，覆蓋22個省，5個自治區，4個直 轄市及香港，共310餘個城市，管理項目2,655個，向320多萬戶住戶提供物業管理服務。公司總簽約面積約8.2億平方米，簽約項目總數3,093個。

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編輯：姚卓然