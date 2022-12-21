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中國放寬防疫政策提振中港金融市場

宏觀解讀 09:05 2022/12/21

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中國近期宣布放寬防疫限制，提升了投資者對中國經濟的信心，投資者迅速對投資組合進行調整。自11月中旬政策調整以來，滬深港通錄得强勁的資金流入，該勢頭有望在2023年持續下去。北向資金流入或將在2023年恢復至2,000-4,000億元人民幣的水平。 

資金重新流入A股和港股市場

11月，滬深港通北向交易錄得其史上第三强勁的資金流入額，總計超過600億元人民幣。早前中國政府發布「二十條」措施，表明開始放寬全國範圍的疫情管控，其後全球投資者爭先於低位買入中國股票。

12月的資金流同樣强勁，而隨著內地與香港的通關有望，此勢頭或將持續至2023年初。

市場的投資情緒改善，南向資金流在9月以來的整個市場波動中相對保持穩定。11月，港股通的資金流入再次超過平均水平，錄得500億港元。雖然科技板塊爲前幾個月市場的關注點，但隨著中國重新開放成爲焦點，11月的投資者股票買入範圍擴大至其他板塊。

北向資金流有望在2023年正常化

陸股通在2021年創下逾4,300億元人民幣的資金流入記錄，但今年的資金流入一直低迷，直至到最近有所恢復，我們預期陸股通今年的累計資金流入有望達到1,000億元人民幣左右。

今年3月和10月出現兩次大規模資金外流，導致滬深港通北向交易於截至11月初累計流出80億元人民幣，在如此接近年底的時間出現累計資金外流，這還是第一次。不過，資金流入的回升速度保持强勁，勢頭將延續至2023年，我們預期北向資金流入有望在明年恢復至2,000-4,000億元人民幣範圍的水平。

自2014年底滬深港通平台推出以來，北向資金流幾乎每年都在穩步增長。MSCI中國指數在2018-2019年納入中國A股，亦有助中國國內股票面向國際投資者。

南向資金流不再追隨科技板塊

過去數月，科技和服務板塊相關的中國股票資金流入穩健。然而，在中國調整防疫政策走向，市場對中國重新開放的期望提高，資金流入已開始擴大至其他板塊。

隨著投資者對中國內地和香港股票市場的前景改善，交易活動有所增長，港交所自11月11日以來的資金流入額超過5億美元。

由於中國政府對房地産行業的支持繼續推動該板塊的反彈，資金流也從房地産服務類分支公司轉而流向主要掛牌的地産商。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 彭博行業研究

欄名 : 彭博觀點

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