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【港股市況】濠賭股逆市跌、金沙跌逾3%　歌禮製藥回吐逾一成　恒生指數高開96點（不斷更新）

股市 10:01 2022/12/21

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港股市況不斷更新

港股反彈高開近100點。ATM回穩，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.4%至0.5%，恒指高開96點，開報19190點，科指升0.5%，報4017點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：01】大市早段升幅收窄，恒指最新升約35點，報19131點，科指升0.3%，報4009點。

【09：59】歌禮製藥 （01672） 跌幅擴大至逾14%，低見4.55元。

【09：52】中移動 （00941） 升0.4%，聯通 （00762） 升1%，中電信 （00728） 升逾1%。

【內地電訊股】中移動11月5G客戶數增至9.75億　一文看清內地電訊商11月數據

【美國制裁】中電信挑戰FCC撤銷禁令失敗　美上訴法院駁回申請

【09：43】濠賭股逆市向下，其中藍籌金沙 （01928） 跌逾3%，銀娛 （00027） 跌1%。另外，永利 （01128） 跌3%，美高梅 （02282） 跌0.5%，澳博 （00880） 跌近1%，新濠 （00200） 跌逾1%。

【09：40】新東方在綫 （01797） 升5%，高見49.9元再破頂。

【09：39】美佳音 （06939） 升幅擴大至1.3倍，高見1.39元破頂。

【09：37】美團 （03690） 早段轉跌逾1%，低見173.2元。

【09：34】歌禮製藥 （01672） 股價回吐，早段逆市跌逾8%，低見4.81元。

【09：33】山東新華製藥 （00719） 升逾8%，高見13.3元。

【09：31】美佳音 （06939） 升45%，高見0.87元，成交5303萬元。

【09：27】滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 升1%，友邦 （01299） 升0.8%，中移動 （00941） 升0.1%

【09：23】小鵬汽車 （09868） 升近6%，蔚來 （09866） 升近2%，理想汽車 （02015） 升0.4%。

【09：21】ATM回穩，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.4%至0.5%，恒指高開96點，開報19190點，科指升0.5%，報4017點。

【09：13】期指開報19196點，升72點或0.4%。

【08：57】【內房危機】碧桂園執行董事楊志成及宋軍辭任　由程光煜及伍碧接任

【08：50】恒指黑期升約78點，報19161點，道指期貨升107點，報33160點。

【08：00】【新股IPO】上美股份2145下限25.2元定價　認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：50】【電動車】蔚來：與政府合作調查數據洩露事件　承諾承擔用戶損失、對事件深表歉意

【07：45】港股ADR收報19074點，跌19點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.45元，較港收市價高0.7元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報307.33元，較港收市價低2.07元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.65元，較港收市價低0.4元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】美股周二好淡爭持，道指早段一度跌108點後反覆波動，曾最多升234點，納指幾近平收。道指升92點或0.3%，報32849點；納指升1點，報10547點；標指升3點，報3821點。

即睇美股收市︰

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    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　滙豐ADR揚（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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