【港股市況】內房未止跌　醫藥股逐隻炒　恒生指數午後初段靠穩（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日微升。ATM個別發展，美團 （03690） 拖累港股反彈逆市跌1%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升0.5%及0.7%。內房股續跌，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 齊跌逾1%。騰盛博藥 （02137） 升2成，歌禮製藥 （01672） 回吐7%。恒指高開96點，早段曾升最多160點，其後升幅收窄，一度倒跌。恒生指數半日升17點，報19112點，成交386億元。科指升0.3%，報4007點。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

即市走勢︰

【13：11】聯合能源 （00467） 最新升逾32%，高見1.01元，今早曾2度觸發市調機制。

【13：09】大市再度轉跌。

【13：01】美佳音 （06939） 午後復牌，升幅收窄至5成，報0.9元。

【13：00】恒指午後初段升約15點，報19110點，科指升0.3%，報4007點。

【12：43】【異動股】美佳音控股執董李國彰辭任、兼悉售持股 股份午後復牌

【12：00】恒指半日升17點，報19112點，成交386億元。科指升0.3%，報4007點。ATM個別發展，美團 （03690） 拖累港股反彈逆市跌1%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升0.5%及0.7%。內房股續跌，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 齊跌逾1%。騰盛博藥 （02137） 升2成，歌禮製藥 （01672） 回吐7%。

【11：47】美團 （03690） 反覆向下跌1%，友邦 （01299） 跌0.7%，拖累大市反彈，恒指中午收市前，最新升約11點，報19106點。科指升0.3%，報4009點。

【11：38】【內房危機】官媒強調「房住不炒」定位應長期堅持 內房將從「三高」模式進入市場規模較小但平穩發展階段

【11：31】恒指轉跌2點，報19092點。

【11：30】內地股市半日偏軟，上證跌0.1%，深證跌0.3%，創業板指跌0.3%。

【11：27】大市反彈乏力，最新升約35點報19130點，科指升0.5%，報4015點。

【11：20】騰盛博藥 （02137） 升幅擴大至23%，高見9.49元，成交達2.4億元。

【11：14】夢東方 （00593） 乾升7成，高見1.45元，僅涉14宗成交或6.5萬元。

【11：02】【藍籌股】申洲彈半成 受惠Nike季績勝預期、券商稱客戶去庫存情況明年上半年將見改善

【11：01】【2023展望】中金：港股最困難時候已過、大市波折中上行 反彈空間將取決於內需政策及盈利修復

【10：57】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，曾倒跌的美團 （03690） 回穩升0.1%。另外，小米 （01810） 偏軟跌0.2%，京東 （09618） 升1%。

【10：53】電力股個別發展，潤電 （00836） 跌1%，中國電力 （02380） 升0.4%，龍源電力 （00916） 跌逾1%破底低見8.27元。

【10：44】美佳音 （06939） 中途停牌，停牌前報0.98元，升63%，成交6029萬元。

【10：44】騰盛博藥 （02137） 升18%，高見9.18元。消息面上，國家藥監局副局長黃果在市場監管總局涉疫藥品和醫療用品穩價格保質量專題新聞發布會表示，國家藥監局加強應急審評審批，服務臨床用藥需求。

【10：43】恒指最新升約百點，報19204點，升109點，科指升1%，報4035點。

【10：38】中海外 （00688） 跌0.7%，潤地 （01109） 跌0.9%，碧桂園 （02007） 跌逾1%，龍湖 （00960） 跌0.8%，雅居樂 （03383） 反彈0.4%。

【10：18】車股逆市向下，比亞迪 （01211） 跌近2%，長汽 （02333） 跌0.4%，廣汽 （02238） 跌0.2%，華晨 （01114） 跌2%。

【10：16】滙豐 （00005） 造好，股價升2%高見47.7元，渣打 （02888） 升逾1%。

【10：01】大市早段升幅收窄，恒指最新升約35點，報19131點，科指升0.3%，報4009點。

【09：59】歌禮製藥 （01672） 跌幅擴大至逾14%，低見4.55元。

【09：52】中移動 （00941） 升0.4%，聯通 （00762） 升1%，中電信 （00728） 升逾1%。

【內地電訊股】中移動11月5G客戶數增至9.75億 一文看清內地電訊商11月數據

【美國制裁】中電信挑戰FCC撤銷禁令失敗 美上訴法院駁回申請

【09：43】濠賭股逆市向下，其中藍籌金沙 （01928） 跌逾3%，銀娛 （00027） 跌1%。另外，永利 （01128） 跌3%，美高梅 （02282） 跌0.5%，澳博 （00880） 跌近1%，新濠 （00200） 跌逾1%。

【09：40】新東方在綫 （01797） 升5%，高見49.9元再破頂。

【09：39】美佳音 （06939） 升幅擴大至1.3倍，高見1.39元破頂。

【09：37】美團 （03690） 早段轉跌逾1%，低見173.2元。

【09：34】歌禮製藥 （01672） 股價回吐，早段逆市跌逾8%，低見4.81元。

【09：33】山東新華製藥 （00719） 升逾8%，高見13.3元。

【09：31】美佳音 （06939） 升45%，高見0.87元，成交5303萬元。

【09：27】滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 升1%，友邦 （01299） 升0.8%，中移動 （00941） 升0.1%

【09：23】小鵬汽車 （09868） 升近6%，蔚來 （09866） 升近2%，理想汽車 （02015） 升0.4%。

【09：21】ATM回穩，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升0.4%至0.5%，恒指高開96點，開報19190點，科指升0.5%，報4017點。

【09：13】期指開報19196點，升72點或0.4%。

【08：57】【內房危機】碧桂園執行董事楊志成及宋軍辭任 由程光煜及伍碧接任

【08：50】恒指黑期升約78點，報19161點，道指期貨升107點，報33160點。

【08：00】【新股IPO】上美股份2145下限25.2元定價 認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：50】【電動車】蔚來：與政府合作調查數據洩露事件 承諾承擔用戶損失、對事件深表歉意

【07：45】港股ADR收報19074點，跌19點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報47.45元，較港收市價高0.7元或1.5%。騰訊 （00700） ADR折合報307.33元，較港收市價低2.07元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.65元，較港收市價低0.4元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美股周二好淡爭持，道指早段一度跌108點後反覆波動，曾最多升234點，納指幾近平收。道指升92點或0.3%，報32849點；納指升1點，報10547點；標指升3點，報3821點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩