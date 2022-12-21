【Twitter】馬斯克：會找個「夠蠢」的人來接任Twitter新CEO　此前被投下台「無得留低」

▲ 【Twitter】馬斯克：會找個「夠蠢」的人來接任新Twitter CEO 此前被投下台「無得留低」

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）日前就自己應否卸任Twitter負責人發起公投，並揚言將遵守投票結果。結果達57.5%投贊成票。今（21日）於上午9時20分，馬斯克發文表示，將會辭去行政總裁一職，並會找個「夠蠢」的人來頂替此職位。之後，他會只營運軟件及伺服器團隊。

至於Tesla股價跌8%，收報137.8美元。分析機構Oppenheimer表示，馬斯克對Twitter的處理方式正損害投資者對Tesla的信心。

此前，有報道引述消息指，由於新CEO物色過程可能會較預期長，不會很快就有結果。另外，對於報道指馬斯克正物色新CEO，又稱物色工作一直在進行，並早於投票前就已開始進行。馬斯克以「笑到喊」的emoji作回應。

對於有用戶暗示投票可能被僵屍賬戶所操縱，馬斯克僅以「有趣」一詞回應。投票後，有用戶建議只有付費用戶才能對重大政策決定有投票權，馬斯克表示認同，並稱將做出這一改變。

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責任編輯︰梁浩碩