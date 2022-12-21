  • 16°C
香港時間 : 20221221日 (週三) 08:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】上美股份2145下限25.2元定價　認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

新股IPO 08:00 2022/12/21

分享：

分享：

【新股IPO】上美股份2145下限25.2元定價　認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

上美股份 （02145） 公布招股結果。內地多品牌化妝品公司上美股份以每股25.2元定價，為招股價25.2元至29.8元的下限定價，集資淨額8.35億元。上美股份一手中籤率100%，人人有份。上美股份將於12月22日掛牌。【分配結果連結】

上美股份於香港公開發售部分共錄得3049人認購，未獲超額認購，認購合共股份相當於初步可供認購的約0.48倍，國際發售部分超購0.42倍。

所得款項淨額約32%用於品牌建設活動，12.2%用於提升研發能力，19.8%用於加強生產及供應鏈能力，約18%用於增加銷售網絡的廣度和深度，加強產品的滲透率，8%用於改善數字化及信息基礎設施，9.9%用作營運資金及其他一般企業用途。

【新股IPO】內地多品牌化妝品公司上美股份2145今日起招股　一手入場費約3010元

【新股IPO】達勢股份：鑑於現行市況　延遲全球發售、退回公開發售的申請股款

【新股IPO】綠葉製藥分拆的博安生物6955今日起招股　入場費約4000元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 上美股份（02145） IPO

上一篇文章

【ET開市直擊】港股萬九失而復得 趁回調入市定止賺？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【解碼｜日本轉鷹】日央行寬國債孳息率目標區間　分析：醞釀退市、最快2023年下半年結束負利率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【放寬防疫】12.22起取消入酒吧快測要求、撤銷宴會人數上限　餐飲股造好　料復常最後期始取消口罩令
【放寬防疫】12.22起取消入酒吧快測要求、撤銷宴會人數上限　餐飲股造好　料復常最後期始取消口罩令
【美股收市】道指升92點　日央料退出超寬鬆　圓滙曾飈逾4%　Tesla跌8%（不斷更新）
【美股收市】道指升92點　日央料退出超寬鬆　圓滙曾飈逾4%　Tesla跌8%（不斷更新）
【Morning精點】逾百個車位驚變銀主盤　港男泰式按摩被lock頸致頸動脈撕裂單眼失明
【Morning精點】逾百個車位驚變銀主盤　港男泰式按摩被lock頸致頸動脈撕裂單眼失明
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）
【日圓匯價】日本央行意外轉鷹、日圓兌港元撲5.9算　黑田東彥不認加息（第二版）
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【阿里巴巴9988】阿里雲：機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站曾死機、有加密貨幣交易所一度無法取款（第三版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　滙豐ADR揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升22點　滙豐ADR揚（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款