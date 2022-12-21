▲ 【新股IPO】上美股份2145下限25.2元定價 認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

上美股份 （02145） 公布招股結果。內地多品牌化妝品公司上美股份以每股25.2元定價，為招股價25.2元至29.8元的下限定價，集資淨額8.35億元。上美股份一手中籤率100%，人人有份。上美股份將於12月22日掛牌。【分配結果連結】

上美股份於香港公開發售部分共錄得3049人認購，未獲超額認購，認購合共股份相當於初步可供認購的約0.48倍，國際發售部分超購0.42倍。

所得款項淨額約32%用於品牌建設活動，12.2%用於提升研發能力，19.8%用於加強生產及供應鏈能力，約18%用於增加銷售網絡的廣度和深度，加強產品的滲透率，8%用於改善數字化及信息基礎設施，9.9%用作營運資金及其他一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩