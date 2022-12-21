【電動車】蔚來：與政府合作調查數據洩露事件　承諾承擔用戶損失、對事件深表歉意　網民反應一面倒

▲ 【電動車】蔚來：與政府合作調查數據洩露事件 承諾承擔用戶損失、對事件深表歉意

蔚來 （09866） 用戶資料遭外洩，更被勒索相當於225萬美元（折合約1755萬港元）的比特幣。公司回應指，已在中國就該事件發佈公開聲明，其中提供了解答用戶就數據洩露事件疑問的專門熱線及郵箱地址。此外，又承諾其對因數據洩露事件給用戶造成的損失承擔責任。

就近期數據安全事件，公司表示，得知2021年8月之前部分中國用戶信息及車輛銷售數據在網上被第三方違法出售。公司對此次事件深表歉意，並採取一切可能方式支持其用戶。

蔚來持續與相關政府部門合作調查此事件，並採取必要措施控制潛在損失。蔚來在此重申其對保護用戶數據安全及隱私的承諾。

另外，蔚來創始人、董事長、首席執行官李斌在蔚來官方社區致歉， 李斌表示，「保護好用戶信息安全是我們的責任，我們沒有做好，向大家深表歉意，會對此次事件給用戶帶來的損失承擔責任。我們會協同有關部門深入調查此次事件，對竊取和買賣此次事件相關數據的違法犯罪行為追查到底。我們不會與不法行為妥協，也請大家及時提供線索。」

李斌發出公告後，引來網民言論，認為蔚來不近人情，未有盡責，難以讓人信任；受影響客家亦未有接獲蔚來通知；加上自事件發生後10天才公告，有遲延之嫌；更有網民反諷指可將勒索金分發予受影響用家。

前雅虎總裁、奇虎360董事長周鴻wei來 （09866） 用戶資料遭外洩，更被勒索相當於225萬美元（折合約1755萬港元）的比特幣。公司回應指，已在中國就該事件發佈公開聲明，其中提供了解答用戶就數據洩露事件疑問的專門熱線及郵箱地址。此外，又承諾其對因數據洩露事件給用戶造成的損失承擔責任。

就近期數據安全事件，公司表示，得知2021年8月之前部分中國用戶信息及車輛銷售數據在網上被第三方違法出售。公司對此次事件深表歉意，並採取一切可能方式支持其用戶。

蔚來持續與相關政府部門合作調查此事件，並採取必要措施控制潛在損失。蔚來在此重申其對保護用戶數據安全及隱私的承諾。

另外，蔚來創始人、董事長、首席執行官李斌在蔚來官方社區致歉，李斌表示，「保護好用戶信息安全是我們的責任，我們沒有做好，向大家深表歉意，會對此次事件給用戶帶來的損失承擔責任。我們會協同有關部門深入調查此次事件，對竊取和買賣此次事件相關數據的違法犯罪行為追查到底。我們不會與不法行為妥協，也請大家及時提供線索。」

網民反應一面倒

李斌發出公告後，引來網民言論，認為蔚來不近人情，未有盡責，難以讓人信任；受影響用家亦未有接獲蔚來通知；加上自事件發生後10天才公告，有遲延之嫌；更有網民反諷指可將勒索金分發予受影響用家。

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前雅虎總裁周鴻禕：可建攻擊基因和樣本庫追蹤源頭

前雅虎（美：YHOO）總裁、奇虎360（滬：601360）董事長周鴻禕指出，勒索共計近年普及，國內勒索金額一般為500萬至1000萬元人民幣；國外則為500萬美元至1000萬美元；建議可建立國家級攻擊基因和樣本庫，以追溯攻擊源頭。

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編輯：姚卓然